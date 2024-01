Pide Recaudación evitar filas y hacer pago en línea

Para evitar largas filas a la hora de pagar el refrendo, el recaudador de rentas de Gómez Palacio, Andrés Osorio Sarabia, exhortó a los contribuyentes a aprovechar la plataforma de Durango Digital, mediante la cual se pueden hacer pagos en línea.

Ayer hubo contribuyentes que llamaron a esta casa editora asegurando que había fallas en el sistema de cobro en las cajas receptoras de pago en los módulos. Al referir lo anterior, el recaudador mencionó que sí se han presentado algunas interrupciones en el sistema que no duran más de 15 o 20 minutos: "Pero el día de hoy (ayer) no ha sucedido. Son errores que no dependen de la recaudación local sino del sistema general que nos ofrece el proveedor que presta los servicios a todo el Estado de Durango. Dependemos nosotros directamente de Durango", explicó.

Recordó que actualmente el horario de atención en las oficinas de Recaudación de Rentas es de 9 de la mañana a 4 de la tarde.

"Es importante señalar que los contribuyentes pueden hacer el pago de su refrendo sin hacer fila a través del sistema de Durango Digital. Es nada más cuestión de imprimir su recibo y ese es su comprobante. Es una buena herramienta que se puede utilizar justamente para evitar las filas. El sistema solamente les pide algunos datos del vehículo", aseguró el recaudador.

El refrendo vehicular tiene un costo de 2 mil 323 pesos pero con el 15 por ciento (%) de descuento que el gobierno de Durango ofrece en enero sale en mil 975 pesos. El descuento en febrero será del 10% y en marzo del 5%.

Como se informó, el Gobierno del Estado de Durango autorizó ampliar hasta el 30 de enero los descuentos por cierre de año, mismos que anteriormente vencían hasta el 31 de diciembre. Los contribuyentes podrán acceder desde un 10 por ciento (%) de descuento en refrendo y placas 2023, un 20% de descuento en refrendo desde en vehículos modelo 2019 hasta el 2022, así como en placas anteriores. También se otorga un 90% de descuento en actualizaciones y recargos 2023 y anteriores, también 90% en trámites de compra y venta, cambio de propietario y multas. Un 30% en licencias.