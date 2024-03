Pide diputado pena de muerte a violadores; Morena se deslinda

Buscará el diputado local en Coahuila, Alberto Hurtado Vera, pena de muerte a violadores pederastas, a fin de poner un alto a estos delitos; de no prosperar dicha iniciativa, se buscará que los culpables sean castrados químicamente.

En ese sentido, el diputado morenista dijo que van a acudir con todas las voces, afectados, afectadas, derechos humanos, con mesas de abogados y expertos juristas, para proponer el tema de muerte para violadores de niños y mujeres.

"El mensaje es muy claro, que las niñas y nuestras mujeres en Coahuila no se tocan, y esa es una propuesta que intentamos trabajar mucho con el senador Guadiana (qepd) y un servidor, pero nos topamos con muchas circunstancias, nos topamos con tratados internacionales, con la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero vamos a hacer valer la soberanía y autonomía del estado de Coahuila para construir el 'como sí' y evitar estos abusos, porque todo lo que nosotros proponemos aquí, tanto su servidor como la bancada de Morena es todo lo que recogemos en las colonias y en los barrios y los altos índices de violaciones y abusos que van a la orden del día", sostuvo.

Añadió que la realidad, es que se tiene un sistema que o los deja en libertad o no se puede abrir una carpeta, y están en libertad, lo que se busca es meterse a profundidad en la situación, y que sea un tema que ayude a que este índice vaya a la baja.

"Coahuila en México es el estado donde más abusos infantiles hay, y en el estado de Coahuila hay que ser muy contundentes, en la bancada de Morena estamos a favor de las causas justas y una causa justa es salvaguardar la integridad de nuestros niños y nuestras mujeres", puntualizó.

Señaló que se va a chocar incluso con la propia Carta Magna, que también en un proceso se tendría que reformar y ver tratados internacionales, pero el tema es buscar como si y siempre y cuando el fortalecer y hacer valer la autonomía del estado de Coahuila.

"El tema es buscar la pena para violadores y pederastas, y si no, vamos a buscar que la castración química sea una realidad porque no puede haber impunidad en un tema tan sensible. Acabamos de ver cómo rayaron el Congreso, muchos están de acuerdo, otros no, pero lo que es una realidad es que hay un descontento porque nosotros como autoridades no le estamos resolviendo a la gente", resaltó.

SE DESLINDA MORENA

No obstante, el también diputado local por Morena, Antonio Attolini, a través de un comunicado como vocero de la candidata Claudia Sheinbaum en Coahuila, expresó la más firme oposición a la reciente declaración presentada por Hurtado Vera este martes, a las afueras del Congreso del Estado, la cual destaca por su intención de presentar una iniciativa que imponga la pena de muerte para individuos condenados por el delito de violación y pederastia, o en su defecto, la castración química.

En el mismo, afirma que la propuesta no tiene cabida en su ideario o el programa del movimiento, por lo que deslinda por completo al partido, a la candidata presidencial y al resto de los candidatos a diputados federales, senadores y a militantes de dicha declaración.

"El paradigma de seguridad que defendemos en el movimiento obradorista es que la inseguridad se combate atendiendo las causas que impiden el desarrollo de las personas: derecho a la educación, al trabajo digno, a la vivienda, a la salud y a una vida libre de violencia", señala el comunicado.

Esta propuesta, según declaró, contraviene los principios básicos de los derechos humanos, reconocidos no solo a nivel nacional e internacional, sino local. Además, ignora evidencia sustancial que demuestra la ineficacia de la pena capital como medida disuasoria o de prevención de cualquier delito. Por otro lado, la implementación de tal medida podría conllevar a irrevocables errores judiciales, poniendo en riesgo la vida de personas potencialmente inocentes.

"La pena de muerte es una violación irremediable del derecho más fundamental, el derecho a la vida, tal como se establece en el artículo 3° de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Además, su aplicación tiende a ser desproporcionada contra aquellos en situaciones de vulnerabilidad, incluyendo minorías y personas con menos recursos económicos y acceso a una defensa legal adecuada", manifiesta en el mismo.

Asimismo, sostiene que: La pena de muerte, con su carácter irreversible y su potencial para el error, no tiene lugar en una sociedad democrática. Adicionalmente, la autonomía de las entidades federativas no implica un desconocimiento de las obligaciones y compromisos internacionales derivados de la ratificación de tratados internacionales. Dado que el Estado mexicano en su conjunto, en su potestad soberana y a través de la representación democrática de las entidades federativas, adquiere las obligaciones internacionales derivadas de los tratados internacionales.

Añadió que el bloque de constitucionalidad de observancia obligatoria para todas las autoridades (incluidas las y los legisladores estatales) en el ámbito de sus competencias, se encuentra integrado por tratados internacionales, disposiciones constitucionales y su interpretación hecha por los tribunales.

Por lo anterior, hace un llamado al diputado Alberto Hurtado a replantear su legítimo, valioso y compartido interés por erradicar toda forma de violencia en contra de las mujeres y niños en Coahuila, en aras de trabajar juntos por soluciones que respeten la dignidad humana y promuevan la justicia y la paz social.