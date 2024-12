Pide CIJ Torreón 'tolerancia cero' al uso de vapeadores tras reforma

El Centro de Integración Juvenil (CIJ) Torreón espera “tolerancia cero” al uso de vapeadores, tras la reciente aprobación del pleno del Congreso a la reforma a la Constitución para prohibir la producción y comercialización de vapeadores y cigarrillos electrónicos.

Esto al detectarse no solo el uso de estos dispositivos en menores de los 11 a 12 años de edad sino también, porque son utilizados para el consumo de drogas como la marihuana y otras que se pueden diluir.

Cecilia Martínez, directora del CIJ Torreón, recordó que desde la reforma a la Ley Antitabaco del 2023, no está permitido el consumo de tabaco en lugares públicos así como tampoco el vapeador.

“Creemos que en el tema de salud sí tenemos que generar un margen de cero tolerancia, porque no hay “costo beneficio” el daño que ocasiona los comportamientos adictivos y la facilidad de las sustancias a la población vulnerable se va cronificando y sigue siendo una puerta de entrada para drogas ilegales, entonces nosotros como CIJ estamos siempre a favor de la salud, a favor de vivir una vida libre de adicciones sin la necesidad del consumo de sustancias y esperamos que esta regulación no nada más se apruebe sino también se lleve a cabo en operativos y en la parte cotidiana haya una restricción real”; dijo Martínez.

Lo anterior, ante la facilidad que se tiene para la compra de estos dispositivos electrónicos, tanto que hasta existen dispensadores en la vía pública para su adquisición.

“Los dispositivos son de fácil acceso, y que los tenemos hasta en tiendas de autoservicio y máquinas expendedoras que si bien tenemos la obligación de hacer como las denuncias pero se clausura una y ya están poniendo la siguiente”.

Martínez dijo que será como con el tabaco, tema en el que se ha avanzado bastante pero se está “picando piedra”.

“Falta mucha información, todo lo que hemos logrado con el tema del tabaco que ha sido muy importante, ahora estamos ‘picando piedra’ con el tema del los vapeadores, las escuelas sufren y tiene un problema muy serio con eso pero la realidad es que en todos los contextos en donde hay pobación cautiva como las escuelas, pero en las empresas, comercios, etc, no se permite, No está permitido que utilicen vapeadores ni en sus jornadas ni cercanos de personas”.

Martínez recordó que los vapeadores no están autorizados por la Cofepris, ya que no son un producto que se utilice como sustituto para los tratamientos para dejar de fumar el tabaco”.

También, dio a conocer que esperan que en el 2025 se registre aparte el uso de los vapeadores. La idea dijo, es crear consciencia de los riesgos que se corren a la salud, por el uso de estos dispositivos.