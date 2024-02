Pide apoyar al cine mexicano

En los últimos meses, varias películas mexicanas han llegado a las salas, buscando entretener al público.

Una de ellas es Todas menos tú, que arribó a los cines el pasado 14 de febrero e incluso, un día antes, se llevó a cabo una premier en Cinépólis.

En el elenco, figura el actor, Ricardo Abarca, quien habló con El Siglo de Torreón de dicho largometraje y de su deseo de que se apoye al cine hecho en la República Mexicana.

"Tengo el placer de poder estar en una de estas películas mexicanas como Todas menos tú. Quiero motivar a la gente a que vea el cine mexicano, que nos den la oportunidad de divertirlos y de mostrarles nuestra cultura. Nada como nuestro humor y nuestra propia gozadera", contó el actor de series como SWAT y El Repatriado.

Ricardo aprovechó la charla para compartir cuál es su película mexicana favorita.

"Me gustaba mucho Rudo y cursi. Gael García Bernal siempre ha sido mi inspiración, fue una de las primeras razones por las que yo sentí la necesidad de actuar.

"Esa cinta la disfruté un montón. También les cuento que películas norteamericanas como Terminator o Rocky me inculcaron más y más ese deseo de adoptar otras personalidades por medio de personajes", informó.

Quien fuera integrante del desaparecido grupo M5, informó que se siente satisfecho por lo que ha logrado en su carrera; sin embargo, no se duerme en sus laureles y va por más.

"Me considero una persona afortunada porque tengo la oportunidad de seguir haciendo cine, era un sueño que tenía desde hace tiempo. Desde el primer día que pise un set siempre lo he valorado y lo he disfrutado bastante; espero se me sigan abriendo las puertas y yo continuar haciendo mi trabajo de la manera más profesional".

Por otro lado, Abarca mencionó que le da una gran emoción que Todas menos tú, haya llegado a la Comarca Lagunera.

"Conozco bien Torreón, me tocó hacer varias presentaciones por allá. Esta cinta se distribuyó en mil salas de La República Mexicana y qué gusto que La Laguna cuente con ella", dijo vía telefónica.

Explicó el actor que la película en la que también participan Cassandra Sánchez Navarro, Carolina Miranda, Jesús Zavala, Ana González Bello y Oswaldo Zárate; es comedia, pero también muestra el valor de una amistad verdadera.

"Es una comedia romántica distinta porque no está enfocada en una pareja, sino en un grupo de amigos y tienen una relación de recuerdos y aventuras.

"Ellos no son capaces de soltar a su mejor amigo y dejarlo tomar la decisión de casarse y en lugar de ponerse felices, es todo lo contrario y buscan destruir ese momento y eso los motiva a hacer cosas muy extrañas que se vuelven cómicas".

En la trama, Ricardo Abarca encarna a "Luis", quien es justamente quien desea contraer nupcias.

"Él tuvo una relación con 'Sandra' (Sánchez Navarro) y ella sigue enamorada de 'Luis', pero él ya decidió casarse con 'Gaby' (Miranda) y eso enciende todas las alertas".

Todas menos tú es la ópera prima de Luis Kuri, con quien Ricardo trabajó muy bien.

"Es lo primero que hace en el cine y la verdad es que lo hizo a la perfección. Tiene una visión muy padre. El trabajo de mesa que hicimos fue muy interesante".