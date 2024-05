Pese a aumentos, floristas de San Pedro tienen buenas expectativas en ventas del Día de las madres

Vendedores de flores del municipio de San Pedro, manifestaron que este año se registró un incremento en la mercancía en las bodegas de la Ciudad de México, por lo que también hay un ligero aumento en los precios. No obstante, se sienten motivados en la venta del Día de la Madre.

Por ejemplo, la docena de gladiolas este año la encontraron en 200 pesos, cuando el año pasado la adquirieron en 150 pesos y antes de la pandemia se las daban en 50 pesos.

Por lo anterior, en esta ocasión, para que puedan agotar la mercancía que surtieron, optarán por ofrecer arreglos más económicos, que oscilan en los 50 a los 200 pesos.

María del Refugio Moreno, es de las pocas comerciantes que se encuentran en el interior del Mercado Municipal y comentó que el año pasado invirtió 20 mil pesos y en esta ocasión se llevó la misma cantidad, pero completó menos, ya que además del costo de las flores, anticipó el viaje porque se organizan con los comerciantes de Francisco I. Madero para compartir los gastos del transporte y traslado de la mercancía, por lo que las bodegas no estaban muy surtidas debido a que se “atravesó” el no circula en la capital del país y los productores no pudieron trasladarse para entregar sus cosechas.

Reiteró que pese a esos detalles, tienen confianza en terminar la mercancía, ya que a diferencia del Día de Muertos son pocos los comerciantes se colocan en el mercado de flores, además para el Día de las Madres llegan los visitantes de otras ciudades que acuden a los panteones o que acostumbran a regalar flores en esta celebración.