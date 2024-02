Persiste conflicto por bolsa de trabajo ISSSTE

Sigue conflicto por presuntas irregularidades en el sistema de bolsa de trabajo del Issste de Coahuila. Salvador Sepúlveda Zamarripa, adscrito al departamento de Rayos X del Hospital General "Dr. Francisco Galindo Chávez" de Torreón, presentó un oficio ante el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Sindicato del Instituto, señalando que la Sección XI en el estado no le ha podido dar respuesta a una queja, en el sentido de que se otorgaron algunas plazas en enero de este año en la Clínica de Medicina Familiar (CMF) pese a que estaban inconformadas desde octubre de 2023.

Lo anterior porque incumplían con los requisitos establecidos en un comunicado emitido por la Comisión Nacional Mixta de Planeación de Recursos Humanos (CNMPRH), en el que se indicaba que se asignarían plazas a personas que hayan prestado sus servicios por concepto de guardias y/o suplencias o interinatos, con un mínimo de mil 170 horas, en el periodo de enero 2020 a diciembre 2022.

Uno de los afectados, asegura que es su hijo, el enfermero Juan Carlos Sepúlveda Fraustro, que cuenta con todos los requisitos citados en el oficio de la CNMPRH, con una antigüedad y puntuación mayor a otras personas que ya recibieron su plaza, de acuerdo a la última lista publicada de bolsa de trabajo.

Comentó que debido a que denunció públicamente esta situación y a que puso una lona a las afueras del Hospital General, recibió supuestas amenazas de parte de Alberto Galván Zurita, secretario general de la Sección XI del SNTISSSTE. "Me dijo que mi hijo y yo lo estamos perjudicando y que donde me viera le iba a responder como hombre y posteriormente, me dijo palabras altisonantes, me las repitió dos veces y me colgó", relató.

Dijo que, a raíz de ello, envió un oficio desde el 23 de enero de 2024 a las sub-comisiones de Honor y Justicia y de Vigilancia de dicha sección sindical pero que a la fecha no ha tenido respuesta, así como tampoco de las inconformidades que recibieron comisiones nacionales en octubre del año pasado. Por esta causa, decidió informar lo sucedido a Norma Liliana Rodríguez Arguelles, presidenta del CEN del Sindicato y a las comisiones nacionales de Honor y Justicia y de Vigilancia.

"Esto les va a llegar hasta México y se van a dar cuenta que en Torreón está pasando algo y ahora con el nuevo hospital, se van a ver cosas turbias y la gente tiene miedo a manifestarse". Asegura que hay más casos similares y recordó que entre las obligaciones de los miembros del sindicato está tratar todos los asuntos sindicales y conflictos laborales por conducto del órgano sindical que jerárquicamente corresponda.

El exdelegado local de la Sección XI añadió que tampoco se han realizado asambleas ordinarias como lo marcan las Condiciones Generales de Trabajo para que les expliquen la forma en la que se han estado otorgando las bases de la bolsa de trabajo, así como la dinámica en la que se darán los cambios de residencia, horarios y salarios para el nuevo Hospital Regional de Alta Especialidad, que se espera, sea entregado en marzo de este año.