pero solo en la ficción

Esta semana comenzó la telenovela, Vivir de amor, con el pie derecho, ya que registro altos puntos de rating.

Salvador Mejía es el productor de este melodrama que pasa de lunes a viernes a las 16:30 horas.

Entre el elenco, figura el actor y cantante, Yael Fernández, quien encarna a "Axel" y forma parte de la banda ficticia "Los Jaguares".

El exintegrante de Lemongrass habló con El Siglo de Torreón de esta novela, que lo tiene muy emocionado luego de que en su estreno registró 4.5 millones de personas atentas a la historia.

"Empezamos el 29 de enero a las 4:30 de la tarde . Es una producción increíble liderada por Salvador Mejía", comentó el chico vía telefónica.

Según comentó Fernández, "Axel" es un joven que se ríe de todo. Es inseguro y hace todo lo que dicen. Su banda es su familia.

"El personaje me demandó varias cosas medio 'locochonas'. De hecho, varias escenas fuertes y peligrosas las hemos realizado nosotros.

"Se quedó 'Axel' sin padres desde muy chico. No tenía qué comer. Empezó robando por necesidad. Su única meta es ganar dinero, si es robado, le vale gorro", relató.

Pero, ¿Quiénes son los 'Jaguares'?, la respuesta la dio de inmediato Yael a través del auricular.

"Somos una banda conformada por cuatro personas. Nos dedicamos a robar, a secuestrar. Hacemos cosas malas".

Fernández manifestó que lo emocionante de ser actor es meterse en los zapatos de otras personas de la ficción.

"Es bien bonito tener la oportunidad de ser otra persona. Básicamente, nuestro trabajo es como cuando un niño dice, 'vamos a jugar a ser piratas' y es lo mismo, nada más concientizado y con diferente perspectiva. Nos llevamos todos increíble, es fácil jugar a ser malandros con gente que te llevas increíble".

El joven compartió cómo fue que llegó a la producción de Salvador Mejía, con quien primera vez está laborando.

"Hay una historia bien chistosa en eso. Me llega el casting y yo tenía que grabar una campaña con una tienda departamental , eran las 2:00 de la tarde y no pasaba aún, entonces me tuve que ir a hacer el comercial, hice rápido mis pruebas, pensé que no me quedaría y sí. Ahora sí que cuando, algo es para uno; llega, aunque uno se quite. Por cierto, Salvador es un tipazo se involucra en todo en el proyecto".

Yael informó que las grabaciones han estado pesadas, sin embargo, está consciente de que todo esfuerzo ha valido la pena.

"Tomamos unos días de vacaciones y entramos a grabar de nuevo el dos de enero. Nos han tocado jornada de 12 o 14 horas grabando, pero lo disfrutamos. No lo vemos como trabajo porque nos la pasamos muy bien".

Por otro lado, Yael mencionó que la música también habita en su corazón.

"Empecé actuando, pero la música se robó mi corazón. Mi meta de vida es seguir haciendo canciones, solo que por ahora deseo enfocarme en la actuación. Ya cuando esté más consolidado sacaré nueva música".