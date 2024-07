Ahora sí que Gabriela Platas se anda cayendo de risa y espera que a los televidentes les pase lo mismo.

La actriz y conductora no cabe de emoción porque hoy se estrena la décima temporada de Me caigo de risa, programa que llegó para quedarse.

Sencilla y muy buena onda, Platas charló con El Siglo de Torreón de dicho proyecto y de sus deseos de volver a la Comarca Lagunera.

"Les mando un abrazo a toda mi gente de Torreón. Estoy en una obra y me urge que salgamos de gira para ver si vamos allá con ustedes", dijo.

Tras transmitir su deseo, Gabriela presumió que Me caigo de risa, regresa este 22 de julio con todo al Canal 5.

"Estábamos desesperados por salir al aire. Estamos contentos. La temporada quedó increíble y como es la número 10 tenemos muchas cosas nuevas e invitados", dijo.

Comentó "Gaby" que la pasada entrega no pudo estar al 100 por ciento porque contaba con otros compromisos laborales.

"En la anterior estuve poco porque estaba haciendo la novela El amor invencible; sin embargo, ahora sí estoy metida al 100 por ciento", manifestó.

Relató la entrevista que cuando comenzó Me caigo de risa ni ella ni sus compañeros imaginaban la forma en la que iba a trascender.

"En un inicio no sabíamos qué pasaría con el programa. No sabíamos si la gente quería que volviéramos y sí, resulta que nos piden en redes y en todos lados", manifestó.

Informó la artista que tanto ella como sus compañeros Faisy o Mau Nieto, ofrecerán sorpresas variadas en cada programa.

"Somos disfuncionales, pero muy felices. Hay 10 nuevos juegos y ya tuvimos un ensayo para conocerlos. Están buenísimos, ya lo verán. Les puedo asegurar que esta es la mejor temporada", contó.

Señaló Platas que quienes no puedan ver el inicio del programa en su momento o los siguientes hay una opción que les va a interesar.

"Si a lo mejor se ocupan o andan trabajando, en la plataforma Vix encontrarán todo lo relacionado con Me caigo de risa".

Por otro lado, la entrevistada señaló que le gusta hacer comedia porque no es nada sencillo.

"Es más difícil, hace reír a la gente, pero a la vez se vuelve satisfactorio porque estás haciendo que las personas se pongan en un modo bonito y más, si están atravesando por momentos complicados".

La actriz hizo un balance de su carrera que comenzó en el año 1992 en la novela Mágica juventud y que desde entonces no ha parado.

"He tenido la oportunidad de hacer de todo y lo que he querido. He sido afortunada, pero les puedo decir que en Me caigo de risa es donde más me siento feliz y relajada".

Reveló Gabriela que la base del éxito en esta profesión es la perseverancia.

"Hay que trabajar porque la renta y la comida no se pagan solas", comentó entre risas.