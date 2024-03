Perla busca cambiar al mundo con la educación

“Como me dice mi hija: quise ser una heroína que puede cambiar al mundo a través de la educación”, dice Perla Yolanda Martínez Rosales, quien imparte la materia de matemáticas en la secundaria Venustiano Carranza de Francisco I. Madero.

Dice que siempre quiso ser maestra y por ello sacó fichas en tres Escuelas Normales; en dos de Gómez Palacio y la de Torreón, pero finalmente ingresó a la Normal Superior de La Laguna Rodolfo Silva, donde se graduó hace unos 18 años, y durante gran parte de su carrera sus alumnos han participado en olimpiadas a nivel estatal, posicionándose en los primeros lugares, en tres ocasiones sus estudiantes representaron a Coahuila en el certamen nacional, también con excelentes resultados.

Perla recuerda que en primaria no le gustaban las matemáticas porque batallaba y cuando sabía que le tocaba esa materia, se estresaba muchísimo y no podía dormir. Fue al ingresar justamente a la secundaria donde ahora trabaja, que gracias a los maestros que le impartían esa asignatura, le fue tomando cariño y al llegar a la preparatoria, al Colegio de Bachilleres de Gregorio García, en Gómez Palacio, con la clase de cálculo, que dijo “esto es lo mío”.

La maestra es originaria de Francisco I. Madero, es madre soltera de una niña de seis años y además de impartir clases de secundaria, los fines de semana atiende un puesto de fayuca y recientemente emprendió un nuevo proyecto donde atiende un grupo de personas adultas, la mayoría mujeres de 30 hasta 50 años, que viven en ejidos alejados para concluir su preparatoria y les imparte la clase en la Infoteca Municipal.

Además está registrada como evaluadora de docentes a nivel nacional, también fue parte de la elaboración de reactivos en la Secretaría de Educación Pública (SEP) y pertenece a la Organización Mexicana de Matemáticas en Educación Básica (OMMEB), incluso a través de esa organización es que sus alumnas se han capacitado previa a alguna competencia.

“Quiero que los alumnos vean otra perspectiva a través de las matemáticas, que se pueden divertir, es algo maravilloso, apasionante y yo les digo a ellos que si no hacen algo que les apasione, entonces tu trabajo va a ser difícil o aburrido, porque se les hace rutina”. Dice que ella cree el gran potencial que tienen sus alumnos, pero cuando llegan de la primaria están muy inseguros, reconoce que muchos tienen un retraso de hasta dos años en matemáticas, pero lo primero que hacen ella y el resto de sus compañeros maestros es trabajar mucho en la seguridad de ellos, que se “la crean” de lo lejos que pueden llegar.

Reiteró que desde hace alrededor de 15 años sus grupos casi siempre han quedado en los primeros lugares a nivel estatal, pero luego se cambió la dinámica y los concursos se hacen a nivel individual y siempre se posicionan entre los tres primeros lugares, incluso compiten con estudiantes de colegios de prestigio, los cuales llevan un seguimiento desde primaria, mientras que sus alumnos llegan con ella en cero, incluso el sábado 9 de marzo su alumno tiene el examen para la eliminatoria estatal.

En la Olimpiada Nacional participaron en el 2014, 2017, 2021 y quedaron en segundo o tercer lugar, compitiendo con estudiantes de Aguascalientes, Baja California Sur, Baja California, Chihuahua y Estado de México. “Mi hija me acompaña a todos lados, aunque a veces me dice que trabajo mucho y a veces no traigo dinero, pero yo le digo que no importa el dinero, lo más valioso es lo que uno puede hacer por los demás, eso es lo más importante”.