Perciben en Torreón rezago salarial hasta de 50% ¿Cuánto dinero se necesita para vivir?

El Banco de México, la Condusef y el Inegi dieron a conocer la Encuesta Nacional de Salud Financiera (ENSF) cuyo objetivo es tener información estadística sobre los aspectos que definen la salud financiera, además, ayuda a tomar decisiones de política económica y, por ejemplo, ahora se percibe un rezago salarial en Torreón.

Dentro de los resultados sobresalientes de la ENSF, se encuentran los relacionados con lo que los mexicanos creen que necesitan para vivir, así se reporta que en Chiapas y Tlaxcala los ciudadanos mayores de 18 años encuestados necesitan entre siete y ocho mil pesos, mientras que en la CDMX hasta 29 mil 500 pesos.

Por otra parte, en Coahuila los encuestados creen que se necesitan 21 mil 900 pesos, mientras que en Nuevo León aseguran que con 23 mil 500 pesos cubrirían todas sus necesidades.

Con estos datos, para el caso de Torreón, Coahuila, un trabajador promedio afirma que necesita un 50% más de salario para vivir, de acuerdo con el cruce de dos encuestas desarrolladas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

¿Por qué se percibe rezago salarial en Torreón?

Tomando dos encuestas, la ENOE y la ENSF de Inegi, esta casa editora elaboró un análisis para medir el rezago salarial que se percibe entre los ciudadanos de La Laguna, en específico de Torreón, lo cual reveló que los ciudadanos observan que necesitan un 50% más para vivir, por lo que se infiere ese rezago salarial.

De acuerdo a la Encuesta de Empleo y Ocupación (ENEO) un trabajador de Torreón, Coahuila en promedio recibe al mes 11,082 pesos, sin embargo, para vivir estima que necesitaría 21 mil 900 pesos, por ende, y de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud Financiera (ENSAFI), se necesitaría cerca de 50% más para cubrir sus necesidades.

La ENSAFI indicó que un 27% de la población reconoció que se ha retrasado en el pago de sus deudas y en un 30% aseguran que la razón fue por no tener dinero suficiente para cubrirlo y estiman que sus deudas en promedio no sobrepasan los tres mil pesos, además, un 30% de los encuestados reconoció que no podría hacer frente a un gasto imprevisto como un accidente o una enfermedad, de aquí, destaca que esto ha generado un mayor estrés financiero.