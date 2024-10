UN VETERINARIO EMERGENTE

En nuestros años mozos, los veterinarios dedicados a la clínica de las pequeñas especies solíamos atender urgencias de madrugada, domingos, y hasta nos retirábamos junto con la esposa de los eventos sociales para atender a nuestros pacientes, ahora después de casi cinco décadas dedicados a esta hermosa profesión, nuestra edad lo impide.

Con "Bony" sucedió algo parecido, una perrita de catorce años, "Maltés", de carácter noble y agradable, sus dueños un matrimonio de la tercera edad, muy amable y de gran corazón hacia su mascota, donde era notorio que se trataba del "bebé" de la casa, había padecido algunas enfermedades de acuerdo a su edad y se controlaban, pero en la última ocasión fue más serio el problema, me llamaron para consultarla y fuera preparado por si había necesidad de dormirla. Al ver a mi paciente, se encontraba en su pequeña cama, se incorporó con cierta dificultad y meneaba su cola dándome la bienvenida como agradeciendo la visita. Aparentemente su expresión no era de sufrimiento para tomar tan delicada decisión. Últimamente la notaban triste y sin apetito, otro de los motivos era un sangrado que había tenido y desconocían su procedencia, al revisarla les dije que había sido por las fosas nasales sin motivo grave, pregunté si se habían percatado de lo abultado del vientre y cuánto tiempo llevaba, me contestaron sorprendidos que no lo habían notado, esperaba la pregunta que siempre nos hacen, y en ese instante no tenemos la respuesta con certeza. ¿Qué es lo que tiene doctor? Antes de contestar hice algunas preguntas, me encontraba en duda sobre dos enfermedades que sospechaba, en ese momento me incliné por "insuficiencia renal" por el tamaño del abdomen que es común en los pacientes de esa edad, por el momento puse en segundo término la otra enfermedad que también sospechaba pero se alejaba un poco de la sintomatología, "piometra", que es una infección en la matriz con presencia de pus, pero por el tamaño del abdomen y la rapidez con que se había formado, la temperatura y el consumo de agua normal, la descarté, así que les hablé sobre los cuidados, a reserva de los estudios de laboratorio que sugerí para estar completamente seguro de la enfermedad. Al día siguiente, sábado a medio día, recibo una llamada de la dueña, que fuera ver a su perrita y preparado para dormirla, aún no realizaban los estudios. Al llegar, me informó que "algo" le había salido a su perrita por atrás, al ver en el suelo un desecho de pus, inmediatamente confirmé la enfermedad, "piometra", era la otra enfermedad que había descartado el día anterior, las enfermedades no tienen "palabra", no siempre se presentan de la misma forma y evolución. Con toda certeza se trataba de una infección en la matriz y la única solución era la cirugía, lo abultado del vientre se debía a la presencia en exceso de pus dentro de los cuernos uterinos, y la cirugía consistía en la extirpación del útero y ovarios, (ovariohisterectomía, también conocida como, ovh). Vino otra de las preguntas que los veterinarios tampoco tenemos la respuesta, ¿resistirá la operación doctor? Por su edad el riesgo es mayor, tenemos más del cincuenta por ciento de probabilidades de que su organismo responda satisfactoriamente, es una perrita que ha sido muy sana, no lleva mucho tiempo con la enfermedad, está bien atendida, así que entre más pronto realice la cirugía será mejor para ella, a la señora no la vi muy convencida, no quería presionar y le dije que tomaran una decisión familiar, y me lo hicieran saber, si no era hoy podía ser el lunes o incluso mañana domingo, su dueño no estaba presente para tomar la decisión. Pasaban de las cuatro de la tarde y no recibí noticia alguna, mi esposa me esperaba en casa para asistir a un compromiso a las afueras de la ciudad que era a las tres de la tarde, pasé por ella y estando en camino recibí la llamada de mi asistente, que pasara por "Bony" para la cirugía. Me encontré en un dilema, mi señora había esperado durante horas, además del tiempo de su arreglo personal, no era la primera vez que cancelaba un compromiso ya preparada para salir, ella no necesitaba de una explicación para comprender las emergencias, para ella siempre ha sido primordial mi trabajo que los eventos sociales, ha sido la esposa perfecta de un veterinario, pero no me parecía justo regresar a casa y cancelar nuestra asistencia después de que me había esperado tanto tiempo, y no estrenar su vestido y los zapatos que las señoras preparan con anticipación y meticulosidad, y se esmeran para verse más bonitas aunque no lo necesitan. No dije nada al respecto, me daban vueltas las ideas en la cabeza para cumplir con ambos compromisos a la vez, por otro lado, sabía que "Bony" estaba delicada y el factor tiempo es decisivo para estos casos. Una solución era mi hija Alejandra que cursaba el último año de la carrera de veterinaria, aunque ya realizaba cirugías pero debía de estar supervisada por un médico para cualquier complicación que se presentara y descarté la idea. Recuerdo que detuve el vehículo para poder pensar con más calma, y se me ocurrió hablarle a un buen amigo y mejor cirujano que un servidor, de toda mi confianza, le explique mi problema y con gusto accedió a operarla. Al llevarla con mi colega le expliqué a grandes rasgos el caso, tomando el papel de dueño, le dije, "Te la encargo mucho", háblame cuando termines de operarla. No disfruté la reunión por estar esperando la llamada, no quería ser inoportuno y hablarle, pasaron dos horas y no me pude contener y le llamé, todo salió bien, me dijo, que bueno que te decidiste a operarla, tal vez no hubiese resistido un día más. Al pasar por "Bony", se veía con un semblante mejor, esbelta sin esa matriz a punto de reventar. Cuando la llevé con sus dueños todo era alegría, sin faltar el agradecimiento para su veterinario, lo mismo pensé hacia mi colega. No pudo haber sido mejor el desenlace, y tal vez diferente si yo la hubiese intervenido. Espero que los dueños de "Bony" si llegan a enterarse no se molesten con un servidor, por el "Veterinario emergente" que salvó la vida de su mascota.

