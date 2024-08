CUALQUIER PERSONA PUEDE ESTUDIAR VETERINARIA, PERO NO TODOS SERÁN VETERINARIOS

La Medicina cura al hombre, la Medicina Veterinaria cura a la humanidad.

Somos afortunados con nuestra profesión, es hermosamente compensadora, donde no es importante hacer lo que uno quiere, sino querer lo que uno hace. En nuestro trabajo no encontraremos una fuente de riqueza, pero nos proporcionará goces únicos en la vida, y lo más satisfactorio será devolver la salud a los animales evitando el sufrimiento, respetarlos es una obligación y amarlos un privilegio. Ser Veterinario es participar diariamente en el milagro de la vida, es convivir con la muerte, saber que es definitiva pero no siempre desagradable. Cómo no estar agradecidos con nuestra profesión si nos trata de maravilla, tenemos salud y pasión para realzar nuestro trabajo, al volver a casa después de la jornada laboral nos reciben con una sonrisa, aún y lleguemos con esencias de pelos y plumas, aromas de eucalipto y alcanfor, con fragancia de vacas sanas recién ordeñadas.

La competencia es buena y necesaria, bienvenida sea, pero cuando es deshonesta actúa como un cáncer a nuestro gremio. Continuemos con los valores que siempre han caracterizado a nuestra bella profesión.

Que rápido se fueron los años, pasaron como hojas de calendario. Inicié en poblados mi profesión, atendiendo animales tristes de expresión, como hospital un viejo corral de tablones, y la paja seca de mesa de operaciones. Pasó el tiempo, y de las pequeñas especies me enamoré, regresando a las aulas con mis cuatro retoños en formación, premiándome después la vida con tres hijas veterinarias. Atendí perros y gatos durante lustros, que mayor satisfacción el ver sus sonrisas cuando sanaban. Ha sido un privilegio devolver la salud a mis pacientes durante cuarenta y seis años, y cuando llegue la hora de partir, los escucharé ladrando con su rabo abanicando y entonces agradeceré con fervor…¡Ya estoy con el Creador!

¡¡FELIZ DÍA DEL VETERINARIO!!

