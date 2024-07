PEQUEÑAS ESPECIES

"LA PATERNIDAD"

Con gran regocijo durante el mes de agosto celebro varios acontecimientos relevantes a mis viejos años. Nuestro 41° aniversario de bodas, día del Veterinario, en casa somos cuatro colegas, mis tres hijas y un servidor, Día del Abuelo de tres hermosos nietos, y la paternidad, mes en que nació mi primera hija de mis cuatro tesoros. Aún recuerdo con alegría aquél domingo que regresaba de la sierra de General Cepeda, Coah., venía de disfrutar un fin de semana en aquellos mágicos parajes, adornados de montañas bañadas en pinos, cedros, encinos y fresnos entre otros, arroyos de agua cristalina y fresca que incitan a beberla, la riqueza de la fauna silvestre, venados, osos, zorros, pumas, mapaches y aves de múltiples cantos, y lo mejor de todo, buenos amigos, deleitando todo el tiempo con afables charlas, nos sentábamos alrededor de una enorme y cálida fogata, degustando los exquisitos guisos campiranos sin faltar el aromático café de olla, disfrutando de las seductoras estrellas al dormir a la intemperie. Tenía un año de matrimonio, aún sin hijos, tal vez por eso me daba esos lujos, al regresar a casa y al ver a mi esposa, me daba la noticia más bella que cambiaría mi vida para siempre. ¡Vas a ser padre!, tenía veintisiete años de edad. El hijo que Dios me enviaba sin conocerle, se convertiría en el milagro más grande de la vida, sentí una inmensa alegría y a la vez cierto temor, jamás había sido padre, estaba consciente que el tener un hijo no me convertía en padre de la noche a la mañana, los hijos son amor, dedicación, paciencia, comprensión, lágrimas, sacrificio, felicidad, con qué razón dicen, que es la única profesión donde se recibe el título antes de iniciar la carrera. Pasaron los primeros años y me consideraba un aprendiz en la paternidad, la vida pasa tan rápido, que aún no alcanzaba a entender a nuestro primer hijo, cuando llega su primer cambio y abandona la infancia, fueron extenuantes sus cuidados durante años, luego pensamos, ser padre de un adolescente con mayor raciocinio resultará más sencillo, y nos equivocamos, las preocupaciones aumentan con su libertad de pensamiento, de acciones y hasta de rebeldía, en la siguiente etapa de la vida donde persiste la ecuanimidad, deducimos, ahora reinará la tranquilidad, y es cuando llegan los problemas más serios de nuestros hijos adultos, sobre todo porque están fuera de nuestro alcance resolverlos, para entonces ya no contamos con las facultades de antaño, y aun así, jamás abandonamos la paternidad. La vida es tan fugaz, que la juventud pronto se diluye, y llega el invierno a nuestras vidas sin darnos cuenta, y es hasta entonces, cuando los hijos comprenden que aquél hombre incansable ya es vulnerable, que derrama lágrimas, que también se enferma, que trabajó toda la vida para dejar la mejor herencia que un padre pueda legar a sus hijos.. "Una Profesión".

Hasta que somos viejos comprendemos al padre, nos damos cuenta del gran corazón y sabiduría de sus consejos, que durante años lo opacó el brillo de la amorosa madre. Los padres tenemos la triste función de ser los verdugos en la familia, recuerdas cuando llegaba contento a casa y temblabas cuando recibía las quejas de tu madre, resultaban nimiedades, pero tenía que respaldarla y castigarte, cuando me pedías aquél permiso con tanta ilusión, y te lo negaba por causa de tus calificaciones, cuando te reprendía fuertemente por llegar tarde a casa. Medía tu comportamiento a través de mis años maduros, que comparado con mi conducta cuando tenía tu edad, resultabas el mejor hijo de familia. Espero que algún día comprendan el precio que pagaron por haberlos convertido en hombres de bien, el amor y los valores siempre será la llave para ser felices en la vida. Aún no terminamos de comprender la paternidad, cuando el Señor nos otorga el milagro más grande a nuestros viejos años, y es hasta entonces cuando encontramos la paciencia y la sabiduría para ser buenos padres, cuando llegamos a tener en nuestros brazos... ¡A los hijos de nuestros hijos!

