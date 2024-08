Peñoles reconoce el talento femenino

Actualmente 12.9 % del personal de la empresa son mujeres.

Con el objetivo de incrementar la participación de mujeres en la organización, Industrias Peñoles fomenta la atracción de talento femenino y promueve la retención de mujeres, dotándolas de herramientas de liderazgo e igualdad de oportunidades de desarrollo. Actualmente 12.9% del personal de la empresa son mujeres.

Rosa Elena Martínez, es una mujer originaria de la Comunidad de las Mercedes, Durango, madre de 3 hijos y esposa de un minero. Ella colabora en el Departamento de Seguridad y comparte que "ya tengo 3 años en la mina Velardeña. Mi trabajo, más que nada es administrativo, pero también pertenezco a la Comisión de Seguridad e higiene. A mí me gusta mucho mi trabajo, lo disfruto. Soy alguien que empuja, que ayuda porque pienso que el liderazgo no es decir yo mando, sino yo te apoyo".

Alexa Ruiz, una joven de 22 años que vive en Zacazonapan, Estado de México, se desempeña en el departamento de Seguridad de la unidad Tizapa. "Me gusta lo que hago. Soy la única mujer en el departamento y pues me tratan por igual, no hay desequilibrio, todos somos iguales." Orgullosa de pertenecer a la cuadrilla de rescate a la que se integró por tener formación en enfermería, menciona que: "cuando mis compañeros vieron que era la única mujer, se sorprendieron, pero me han apoyado para aprender y también me corrigen, pues nadie es perfecto. Lo hacen con respeto."

María Lili Barrios, es ingeniera Industrial y lleva 10 años trabajando en Velardeña. Actualmente se desempeña en el departamento de mantenimiento eléctrico, donde tiene como parte de sus responsabilidades la programación y seguimiento de los mantenimientos de todos los equipos de la planta y de la mina. "También pertenezco a la Comisión de Seguridad e higiene, y bajamos cada 15 días para revisan las condiciones de la mina, para prevenir y corregir riesgos. Tengo buena convivencia con mis compañeros y comunicación con mis jefes inmediatos, estoy muy a gusto aquí. Aunque no tenemos la misma fuerza física que los hombres, las mujeres tenemos la capacidad para desarrollar las actividades y nos las ingeniamos para hacer las tareas".

Peñoles es pionera en la incursión de mujeres en la operación de la industria minera, ya que desde 1998 integró talento femenino en el estado de Sonora y posteriormente en el resto de sus unidades de negocio. La empresa minera también destaca por ser la primera en capacitar a las mujeres con tecnología de vanguardia y apoyarlas a certificarse en las habilidades técnicas que han desarrollado y en las que destacan por su compromiso con la seguridad.