Peñoles apoya dos equipos en FIRST Lego League

Industrias Peñoles impulsa y mantiene programas educativos con énfasis en la ciencia y la tecnología, para apoyar la formación de niños y jóvenes que habitan las comunidades cercanas a sus unidades operativas.

En la edición 2024 de FIRST Lego League, a realizarse este 3 de febrero en Torreón, Peñoles apoya a dos equipos de niños, del taller de robótica que se imparte en el Centro Comunitario, para que participen en la competencia.

Desde 2012 Industrias Peñoles se sumó a la iniciativa FIRST ® para promover la robótica, las habilidades STEM y las ingenierías. Primero patrocinó equipos de secundaria y preparatoria en la categoría Robotics Competition para jóvenes de 13 a 18 años. Luego, en 2017, arrancó con la organización de un torneo regional para dicha categoría, el cual se lleva a cabo en La Laguna cada tercera semana de marzo.

A partir de 2021, la empresa minero metalúrgica comenzó a ofrecer un taller de robótica para niños en las instalaciones del Centro Comunitario Peñoles ubicado en esta ciudad.

En esta actividad los asesores son integrantes los equipos de escuelas de educación media apoyadas por Peñoles, como CONALEP Torreón, BATEIL y del Instituto Francés de La Laguna, quienes cumplen el requisito de labor social solicitado por FIRST.

Los equipos que vivirán la experiencia de competir en FIRST Lego League 2024, buscando su pase a la fase nacional, son Peñoleguitos en la categoría Explore (de 5 a 9 años) y Peñolegos en la Challege (de 9 a 16 años).

Para prepararse, estos niños y jovencitos acudieron a sesiones sabatinas de 10:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.

Actualmente el taller de robótica del Centro Comunitario Peñoles cuenta con 30 participantes y está abierto para quienes cumplan con la edad y quieran sumarse para aprender de forma divertida.

FIRST ® (For Inspiration and Recognition of Science and Technology) es una organización sin fines de lucro fundada en 1989 por el inventor Dean Kamen. Prepara a niños y jóvenes en robótica y organiza competencias en categorías que van de los 4 a los 18 años.