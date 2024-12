Peligra el ahorro de los trabajadores de aprobarse la Reforma a la Ley de Infonavit: diputado Gerardo Aguado

De aprobarse la Reforma a la Ley de Infonavit el ahorro de los trabajadores peligraría, señaló el diputado Gerardo Aguado Gómez.

En ese sentido, dijo que en el marco de la discusión de la Reforma a la Ley de Infonavit se decidió postergarla para después la discusión y en su caso la aprobación, sin embargo, ese momento no ha llegado.

Añadió que al ponerlo a disposición del gobierno federal, se está violentando el derecho del trabajador, especialmente en el rubro de vivienda.

Insistió en que peligra el ahorro de los trabajadores y se haría un uso discrecional por parte del gobierno federal.

Explicó que el monto del que hacen uso los trabajadores para adquirir una vivienda es el que aún no queda claro, porque si va a hacer un recurso a libre disposición por parte del gobierno federal, si, para invertir en vivienda, para comprar predios, para construir, pero entonces ese recurso al momento de solicitarlo el trabajador, o al momento que quiera comprar una casa, o que quiera iniciar el trámite solo o por medio de Infonavit en este caso, quien le garantiza que los recursos van a estar disponibles.

“Si el gobierno federal va a estar haciendo uso de estos, esos son los temas que deforma la Reforma y que deja ver, y genera preocupación porque no es clara, tan no es clara y tan no está bien redactada que decidieron postergar la discusión porque seguramente la van a querer cambiar, pero esperemos que escuchen a la oposición y la preocupación de la ciudadanía”, concluyó.