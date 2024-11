Película cambia vida de Carreiro

La película mexicana, Señora Influencer protagonizada por Monica Huarte se volvió un suceso y en ella participa Diana Carreiro, quien ahora forma parte de la serie de comedia Más vale sola.

Diana charló con El Siglo de Torreón de dichos proyectos y reconoció que gracias al filme dirigido por Carlos Campos-Santos, su vida dio un giro de 180 grados.

"Señora Influencer es un proyecto que vino a cambiar mi vida. Es una historia diferente a lo que estamos acostumbrados. Considero que vino a cambiar el cine mexicano y superó todas nuestras expectativas. Hoy pueden disfrutarla por Amazon Prime".

Su participación en la cinta le valió nominación de Coactuación femenina en las Diosas de Plata de este año.

"Fue por mi personaje de 'Camila', que en verdad me encantó y sigue dándome satisfacciones", manifestó.

En cuanto a Más vale sola, que se transmite por Las Estrellas los domingos a las 20:00 horas, la joven externó que es una comedia familiar que ha sido del agrado de la audiencia.

"Me encuentro feliz con este programa en el que hago a 'Valentina'. Tiene un gran elenco y para mí es una experiencia irreal, ya que laborar con actores como María Elena Saldaña o "El Flaco" Ibáñez ha sido un honor".

Sobre "Valentina", la entrevista detalló que es hija de los personajes de Cecilia Galliano y Alexis Ayala.

"Es una chava activista que lucha, se entera de que habrá un ecocidio y luego se da cuenta de que la arquitecta de este proyecto es su madre, así que de ahí han venido bastantes conflictos".

Carreiro compartió que hacer comedia es todo un reto, ya que es más fácil provocar lágrimas que sonrisas.

"Había hecho algo de comedia en proyectos pasados, pero en Más vale sola, es otro tipo de comedia. Es más familiar. La comedia es punto y aparte. Por ejemplo, aguantar las risas a la hora de grabar, eso es un gran reto".

Por otro lado, Diana expresó que siendo niña quería ser actriz.

"Me ponían una cámara enfrente y yo me volvía loca, me ponía a bailar o cantar. Hacía mis obras de teatro con mis peluches. Ya luego decidí estudiar esto y fue la mejor decisión que pude haber tomado".

La actriz mencionó que no conoce la Comarca Lagunera y espera pronto venir. "Ojalá se me haga ir para allá".