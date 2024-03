¡Pelea de BICHOTAS! Karol G desata CAOS en Venezuela

El furor de los fanáticos por su estrella favorita volvió a generar estragos. En esta ocasión fue el segundo show de la cantante Karol G, en Venezuela, donde seguidores intentaron ingresar por la fuerza, además, hubo un agarrón entre dos "bichotas".

Tras iniciar el espectáculo de la reguetonera, en redes sociales circularon videos del enfrentamiento entre cuerpos de seguridad con fanáticos de la colombiana, quienes al parecer intentaban ingresar al lugar sin boletos.

Por otra parte, en una cuenta de X, otra seguidora de la cantante compartió imágenes de una pelea entre dos mujeres dentro del estadio.

Una de ellas fue Gioryehtte, quien explicó por qué agredió a la otra chica, presunta hija de un reconocido periodista.

"Le di sus trancazos por abusadora, por meterse conmigo, porque yo estaba tranquila [...] La chama/chica como andaba con cuatro mujeres se equivocó y pensó que yo era… No sé. Me iba a dejar. Vino la tipa, me insultó, me quiso malandrear y me empujó. Yo reaccioné porque soy un ser humano y no me dejo",