¿Pedro Pascal se volvió 'chairo'? Actor comparte video de Claudia Sheinbaum

El afamado actor chileno Pedro Pascal, uno de los protagonistas de la película de Gladiador II, compartió en sus redes sociales un video de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El video de la cuenta oficial de la presidenta muestra a Sheinbaum destacando la permanencia de los programas para el Bienestar, lo que ha causado cierto revuelo.

Pascal ha sido claro en sus preferencias políticas, en su momento apoyó al presidente izquierdista Gabriel Boric durante su campaña presidencial y de forma más reciente compartió una foto con la actriz egipcio-palestina May Calamawy quien aparece portando una kufiya, una vestimenta típica palestina que ha sido referenciada como una expresión de apoyo contra el genocidio en la Franja de Gaza.

Calamawy estaba destinada a asumir uno de los roles principales, pero solo aparece brevemente en la película por lo que circularon dos escenarios, fueron suprimidas sus escenas para acortar la extensión de la película o bien al ser palestina y estar en contra de la ofensiva israelí en Gaza, fue un tema político.

Pedro Pascal, protagonista de series como The Mandalorian, Narcos y The last of us en una pasada entrevista con el periodista Jorge Ramos explicó su razón para alzar la voz en temas de política.

La familia de Pedro Pascal estuvo involucrada en la resistencia contra el dictador chileno Augusto Pinochet, es por ello que ha manifestado tener influencia de ellos “Cuando algo está dentro de tu sangre, dentro de tu experiencia y de tu corazón, es mi carácter”.

Pascal agregó “Lo hago porque es lo que siento en mi corazón, pero también refleja la necesidad de gente que es muy cercana a mí, y mi corazón está donde están los corazones de ellos”.

Ahora al compartir el video de Sheinbaum surgieron voces tanto que apoyaban la acción como otros que la repudiaban.

“- Nadie:- Pedro Pascal en sus stories el más fan de Claudia Sheinbaum y la 4T:”

“Pedro Pascal compartiendo un reel de Claudia Sheinbaum no estaba en mi bingo card de ningún año.”

“¿Quién pidió esta señal? Pedro Pascal subiendo a Claudia Sheinbaum en sus storys de ig”

Un usuario famoso por su apoyo a Morena, La Catrina Norteña, escribió:

“#TodosConClaudia🚨 PEDRO PASCAL SE CONVIERTE EN CHAIRO

El gran actor subió a sus Redes Sociales un video de @Claudiashein esto después de que nuestra Presidenta se convirtiera en el Contrapeso Mundial de Trump al parar en seco sus intenciones de aranceles con una carta y una llamada.

Bienvenido al Club de Sheinbaum-Lovers…”