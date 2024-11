Pedro Páramo: Todo lo que tienes que saber de la adaptación de Netflix al clásico de la literatura mexicana

La esperada adaptación de Pedro Páramo, la emblemática novela de Juan Rulfo, finalmente llega a Netflix, siendo una de las propuestas más ambiciosas de la plataforma.

Basada en la cumbre literaria de Juan Rulfo, la película narra el viaje cargado de ilusiones de Juan Preciado buscando la riqueza de un padre a quien no conoce. Pero al llegar a Comala, el lugar donde le dijeron que vivía, solo encuentra los atroces recuerdos de un pueblo sometido durante décadas por ese hombre, Pedro Páramo, condenado por su violenta cruzada en pos del poder y por la furia que despertó en él su frustrado amor por Susana San Juan.

¿Cuándo se estrena Pedro Páramo en Netflix?

La película debutó en el Festival de Cine de Toronto el 5 de septiembre y posteriormente en el Festival de Cine de Morelia en 2024, junto con el elenco. En México, Pedro Páramo se proyectó en el Cine Tonalá del 25 al 29 de octubre, y su estreno mundial en la plataforma está programado para el 6 de noviembre.

¿Cuál es el reparto de Pedro Páramo?

El elenco incluye reconocidos actores mexicanos, quienes dan vida a los personajes de Comala:

Manuel García Rulfo como Pedro Páramo

como Pedro Páramo Tenoch Huerta como Juan Preciado

como Juan Preciado Ilse Salas como Susana San Juan

como Susana San Juan Dolores Heredia como Eduviges Dyada

como Eduviges Dyada Noé Hernández como Abundio Martínez

como Abundio Martínez Roberto Sosa como el Padre Rentería

como el Padre Rentería Santiago Colores como Miguel Páramo

La historia de Pedro Páramo

Publicada en 1955, la novela de Pedro Páramo es considerada uno de los pilares de la literatura mexicana y fue precursora del realismo mágico.

¿Dónde se grabó Pedro Páramo?

La adaptación de Netflix se filmó en San Luis Potosí, México, específicamente en las haciendas de Bledos y Carranco, que se transformaron en el mágico y desolado pueblo de Comala.

¿Quién dirige esta versión de Pedro Páramo?

La dirección de esta nueva adaptación corre a cargo de Rodrigo Prieto, reconocido por su excepcional trabajo en fotografía en películas como Brokeback Mountain, The Irishman, Babel, Silence, The Wolf of Wall Street y, más recientemente, Barbie.

Con Pedro Páramo, Prieto debuta como director, llevando esta historia inmortal de la literatura mexicana a la pantalla con una perspectiva visual innovadora.

Con esta nueva versión, Pedro Páramo promete llevar a las audiencias al inquietante y poético mundo de Comala, y sin duda es una de las adaptaciones más esperadas en el catálogo de Netflix.