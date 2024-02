Pedro Moreno entiende sus personajes, no los juzga

El actor, Pedro Moreno, ha hecho una gran cantidad de personajes para cine, plataformas y televisión; mismos que ha sabido entenderlos, sin llegar a juzgarlos.

"Actualmente, encarno a 'Rafael' en Tu vida es mi vida, que ha tenido relaciones con la mujer de su hermano, algo que sí ha pasado en la vida real. Nunca me he sentado con alguna familia que le haya pasado eso, solo he escuchado."

"El trabajo de nosotros, los actores, es justificar acciones de los personajes, no juzgarlos. A veces digo cosas que están escritas que yo jamás expresaría como Pedro, y no puedo conflictuarme. No estamos para corregir los libretos, sino para apoyar lo que está escrito", dijo en entrevista exclusiva con El Siglo de Torreón.

El cubano charló con esta casa editora a propósito de su trabajo en Tu vida es mi vida, la más reciente producción de Angelli Nesma, la cual lo tiene muy entusiasmado.

"Me siento contento y privilegiado, cada quien que hace lo que le gusta hacer en el ramo que sea se siente bendecido. Les platico que ando muy feliz".Moreno calificó a su personaje como, "fuerte y entrañable". Comete errores, de los cuales poco a poco va aprendiendo para no volverse a tropezar con lo misma piedra.

"Se debate entre los defectos y las virtudes. Se está rehabilitando. Tiene trazos de envidia, es un papel que no tiene un solo color, cuenta con varios matices. Quiere mucho a papá, pero se siente menos y es que cree que toda la atención ha sido para su hermano."

"La gente me va a ir acompañando en este viaje de 'Rafael', en el que él no cambia, sino que va madurando. Va dándose cuenta de que la mujer que ama no es perfecta como lo pensaba y a la vez va comprendiendo que hay códigos morales que no se deben cruzar y él se autoflagela por eso, ya que cruzó esos pasos, sin embargo, encuentra una luz que lo va guiando por buenos caminos".Bastante entusiasmado, el actor compartió que trabajar con Angelli Nesma es todo un deleite, además de que cuida hasta el más mínimo detalle.

"Ya había laborado con ella, me encanta. Ella me dio la oportunidad de interpretar a "Ignacio" en Tres veces Ana y luego me llamó para las novelas Me declaro culpable y para Amor divido".

Contó el histrión que Tu vida es mi vida es una historia que además de ofrecer romance y otras temáticas, muestra en cada capítulo el amor hacia el día a día."Es el primer mensaje con el que arranca la historia y es su eje central. La protagonista, "Paula" (Susana González) recibe la noticia de que tiene una enfermedad terminal, entonces busca disfrutar sus últimos meses de vida de la mejor manera".

Por otro lado, Pedro Moreno mencionó que se encuentra agradecido con México porque ha formado parte de su carrera y de su vida personal."Llegué a la Ciudad de México en 2010 con Juan Osorio para Una familia con suerte. Fue mi primer acercamiento con Televisa. De ahí, vinieron más proyectos. Llevo más tiempo haciendo trabajos en México que en otros sitios. Esta nación ha sido parte de mi vida".

Se mostró Pedro satisfecho por lo que ha logrado en su carrera, sin embargo, no se duerme en sus laureles y va por más.