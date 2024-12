¿Pedro Caixinha volverá al Santos? El DT firma con su nuevo equipo

El Santos Futbol Club, que recientemente aseguró su ascenso a la Serie A del fútbol brasileño y competirá nuevamente en la máxima categoría en 2025, ha confirmado este lunes la llegada del técnico portugués Pedro Caixinha como su nuevo estratega.

El anuncio se realizó a través de las redes sociales del club, destacando que Caixinha ya trabaja activamente en la planificación de la próxima temporada y en la conformación del plantel que buscará competir al más alto nivel del fútbol brasileño.

Con 54 años, Pedro Caixinha cuenta con una extensa experiencia en los banquillos, iniciando su carrera como técnico en Portugal en 1999. Su salto al fútbol internacional lo llevó a destacarse especialmente en el fútbol mexicano, donde asumió la dirección técnica de Santos Laguna en 2013. Durante su etapa en el club mexicano, consiguió importantes logros hasta 2015. Más tarde, dirigió al Cruz Azul, dejando también un impacto significativo.

Caixinha ha tenido la oportunidad de explorar otras ligas en países como Qatar y Escocia antes de regresar a Brasil en diciembre de 2022 para dirigir al Red Bull Bragantino. Sin embargo, su etapa en ese club finalizó en octubre de 2023, tras una serie de malos resultados que pusieron en riesgo la permanencia del equipo en la primera división.

El club informó que Pedro Caixinha ya está involucrado en el desarrollo estratégico para 2025.

Ahora, Pedro Caixinha enfrenta el reto de liderar al Santos en su regreso a la Serie A, tras un año en la segunda división que culminó con el histórico club no solo logrando el ascenso, sino también consagrándose campeón de la categoría.

El Santos FC es reconocido como uno de los clubes más emblemáticos del fútbol mundial, siendo la cuna de leyendas como Pelé y Neymar.

No habrá reunión de 'exguerreros'

Desde hace algunas semanas se habló de la posibilidad de Caixinha de sumarse al futbol brasileño. Se rumoró que llegaría al Gremio donde pondría encontrarse con Marchesín, ex arquero de Santos Laguna, sin embargo finalmente esto no sucedió. Esto incluye no solo el diseño de tácticas y estilos de juego, sino también la construcción de un plantel competitivo que pueda medirse con los mejores equipos de Brasil.

La misión del técnico portugués será consolidar el regreso del Santos en un entorno altamente competitivo como la Serie A, mientras responde a las expectativas de una afición exigente que anhela revivir los momentos de gloria del club.

Con este nuevo proyecto, Pedro Caixinha tiene la oportunidad de reafirmar su capacidad como entrenador, aportando su experiencia y visión para escribir un nuevo capítulo en su carrera.

Por su parte, el Santos busca reestablecerse como uno de los grandes protagonistas del fútbol brasileño, confiando en que Caixinha será la pieza clave para alcanzar ese objetivo.