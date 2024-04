'Pedimos Alerta de Género hace 7 años'

Tras el feminicidio registrado en la colonia Zaragoza Sur de Torreón, Ariadne Lamont, coordinadora de Activistas Feministas de La Laguna, recordó que en el 2017 se solicitó la Alerta de Violencia para Torreón, la cual se negó por parte del Gobierno Federal al año siguiente, y desde entonces los casos no han cesado.

"Como en Coahuila no conocen y no ejercen y no aplican una cosa muy sencilla que se llama prevención, pues se va a seguir presentando un segundo, un tercero y un cuarto y quien sabe cuántos feminicidios... La prevención debería estar en todos los niveles de gobierno y en Coahuila deberían estar en todas las instancias que pertenecen al ejecutivo, pero también en el Poder Judicial, por ejemplo, o en el Legislativo deberían de hacer su trabajo en todo lo que tiene que ver con prevención", recalcó.

Lamont recordó que en el 2017 se solicitó la Alerta de Género, la cual no fue concedida a diferencia de Durango, en donde desde noviembre de 2018, un total de 16 municipios se encuentran en alerta y los avances han sido pocos a seis años de la declaratoria.

"Nosotras pedimos la Alerta por Violencia de Género en el 2017, en el 2018 se dio por terminado el proceso y de la fecha esa de 2018 al día de hoy, no ha habido grandes cambios, porque las mujeres siguen muriendo, por el odio que despierta un ser humano que es mujer", recalcó.

Para Lamont, los feminicidios seguirán presentándose en tanto la sociedad mantenga en abandono a las infancias y a las juventudes.

"Por que hay un abandono por parte del Estado, pero hay un abandono por parte de la sociedad hacia las infancias y juventudes por muchas causas, porque los papás están ocupados trabajando, porque los papás fueron abandonados de chiquitos y de grandes y no tienen los elementos para ser padres responsables… porque están siendo las niñas madres muy jóvenes, porque alguien las violó y no se les respetó su derecho al aborto… todo eso nos lleva a una violencia feminicida, y es lo que nos lleva finalmente a que se ejecute un feminicidio".

Señala que por dichos factores, los niños y jóvenes 'mal crecen' y para que no duela, caen en las drogas o en otros vicios como el alcohol. "Alguien va a haber que abuse del más débil, ¿y quién es el más débil?, la niña, el niño o la muchacha", compartió.