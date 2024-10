Pavimentación, agua potable y salud, obras del Gobierno para 2025 en Matamoros

Los proyectos de obra para el año que entra que se realizarán en conjunto con el estado, están enfocados principalmente en el rubro de salud, agua potable y pavimentación, explicó el alcalde de Matamoros Miguel Ángel Ramírez López.

Lo anterior luego de que el martes el gobernado Manolo Jiménez, dijo que en unos días sostendrá una reunión con los alcaldes para ir definiendo las obras conjuntas que se realizarán en la Laguna, así como en el resto de las regiones del estado.

“Yo creo que hemos tenido una gran coordinación con el gobernador, me ha ayudado en todos los temas en el desarrollo económico con la llegada de nuevas inversiones, en pavimentación me pudo apoyar con cuatro comunidades grandes en agua potable, me ayudó con el pozo de agua del ejido los olivos y el año que entra los temas prioritarios que vamos a manejar que es el de pavimentación agua potable obras en el sector salud que vamos a continuar con eso”.