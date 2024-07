‘Pausan’ exhumaciones en Gómez y Lerdo

Continuar con la exhumación de cuerpos que fueron enviados a la fosa común al no ser identificados, no será posible en este 2024, anunció el titular de la Comisión Estatal de Búsqueda en Durango, Carlos Burciaga, quien reconoció que el estado no podría absorber el costo que representa esta labor, por lo que deberá contar con el apoyo del Gobierno Federal.

Pero además, se deberá realizar un trabajo coordinado con el vecino estado de Coahuila, como se hiciera a finales del 2023, que se logró obtener un recurso extraordinaria de forma regional por parte de la Comisión Nacional de Búsqueda.

“En el 2023 fue un recurso extraordinario que conseguimos tanto Coahuila como Durango, en un convenio que hicimos, un convenio regional entre ambas comisiones, entre ambos estados, lo planteamos a la Federación y lo aceptaron; entonces si no lo hacemos de esa manera, no podremos”, reconoció el funcionario estatal.

Y es que comentó que el costo de la exhumación, aunado a una posible identificación, representa un costo elevado.

Aunque aseguró que en la misma situación se encuentra el estado de Coahuila, por lo que deberían de trabajar de forma coordinada. “Durango no podría solo y hasta donde sé Coahuila tampoco puede solo, y eso que él tiene presupuesto mayor, pero aún así tiene que ser una mecánica en conjunto o coordinada”, explicó Burciaga.

Dicha situación se planteó a la Comisionada Nacional de Búsqueda, Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, en su visita a la capital el pasado viernes 28 de junio. “El colectivo (Vida) lo puso en la mesa. Ese sería un tema que tendremos que verlo, pero es un tema de presupuesto, primeramente”, recalcó el titular.

A poco más de dos meses de que concluya la actual Administración Federal, el comisionado dijo que el tema estaría en manos de la nueva Administración Federal.

“No sería para este año, ya que el presupuesto está autorizado y lo estamos ejerciendo, tendría que ser para el año que entra, de esto está muy consciente el colectivo, que tendría que ser incluido el próximo año, sería como propuesta, no podríamos hacerlo de otra manera, no puede el Estado absorberlo solo y sí necesitamos todo el apoyo de la Federación en ese sentido”.

Cabe recordar que en el operativo, en el que se trabajó durante 20 días a finales del año pasado, gran parte de ellos en el panteón municipal La Rosa de Gómez Palacio, se exhumaron 197 cuerpos, que fueron enviados a la fosa común al no haber sido identificados en su momento.

Actualmente se encuentran en análisis en el Centro Regional de Identificación Humana (CRIH) para su probable identificación.