Paulina Rubio dedica emotivo mensaje a la memoria de su madre

Luego de dos años de la partida de la actriz Susana Dosamantes, madre de Paulina Rubio, a causa del cáncer de páncreas, la cantante deja todavía ver que su herida no ha sanado por completo.

"La chica dorada" y la primera actriz presumían de tener una relación excepcional, y es que, además de madre e hija, eran mejores amigas y cómplices de vida; es por ello que, ya sea en sus redes o en el escenario, la cantante no pierde oportunidad para rendirle homenaje a su memoria, sobre todo en fechas especiales, como este pasado 2 de julio, con motivo de su segundo aniversario luctuoso.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la intérprete de "Mío" compartió una imagen en la que se puede ver uno de lo más tiernos que vivieron juntas, y es que aparece Rubio, siendo una niña, abrazada de la actriz; mientras esta la mira amorosamente.

Junto a la postal se puede leer una breve, pero contundente frase, con la que Paulina deja ver la inmensa falta que le hace su madre: "Te extraño siempre madre mía", escribió.

Esta, no es la primera vez que la famosa artista abre su corazón respecto a la partida de Dosamantes, hace apenas un día, durante un concierto que ofreció en el municipio de Nezahualcóyotl, hizo una pausa para dedicarle el espectáculo completo:

"Me gusta mucho sentir esta energía aquí, me gusta verlos a todos, esta energía se la quiero dedicar a lo más grande que he tenido: a mi público y a mi mamá, que está allá arriba, porque mi madre me enseñó a respetar, a querer, a honrar y todos ustedes, son un sueño hecho realidad. Los amo", expresó.

Susana Dosamantes falleció en 2022, a la edad de 74 años, en Miami; donde estuvo hospitalizada por varios días debido a fuertes complicaciones con el cáncer de páncreas que se le había detectado en febrero de ese mismo año.