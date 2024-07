Paulina Martínez tuvo su primer combate en París 2024 tras caer por ippon ante la alemana Mascha Ballhaus en la categoría de los 52 kilogramos.

La mexicana no pudo superar a su rival, sin embrago aun puede aspirar a una medalla si la alemana llega a la final, ya que estaría en repesca por el bronce, por lo que las posibilidades están latentes.

La guanajuatense tuvo un encuentro complicado en donde intentó someter a la rival, pero la europea la evitó con agilidad y pudo mantener a la distancia los embates de Paulina. Conforme avanzó el encuentro la mexicana se vio en desventaja al estar en el piso en un par de ocasiones, pero pudo evitar ceder los puntos con fuerza para levantarse. Sin embargo, el combate se decidió en el último minuto ya que con una técnica de fuerza la alemana sometió a Lizbeth Martínez con un ippon. Al final el encuentro terminó 11-1 en el Champ de Mars Arena.

Sin embargo, la judoca de 25 años es consciente que el proceso olímpico en el deporte de alto rendimiento es muy exigente por lo que tiene que seguir preparándose para encontrar un mayor nivel.

“París 2024 me ha hecho ver que todo es posible para el que cree en primera instancia, no hay máquinas para estar acá. Hoy lo estoy y me costó mucho trabajo. Lo peleé y siempre que llegamos a la META queremos más; lo único que puedo aprender es que hay que entrenar más hay que concentrarnos más. Vine en la mejor forma que pude y no me alcanzó, entonces hay que mejorar para el próximo ciclo”, expresó tras finalizar su primer combate en Juegos Olímpicos.

Fue un encuentro difícil para la nacional, sin embargo sabe que en la máxima justa deportiva ningún rival iba a ser sencilla, “se clasifica por ranking y al final se logró estar aquí, entonces ya era como el broche de oro. Pienso que tengo que trabajar mucho en materia psicológica y estratégica, sobre todo creo que el judo no perdona los errores y fue lo que lo que me pasó, a pesar de que tenía una rival muy fuerte en top ocho del mundo, sabía que podía hacer un buen combate de 50 a 50 sin embargo me equivoqué yo a la hora de la marcación del wasabi”, reconoció Martínez Claro.