Paulina de la Fuente, voz lagunera que enorgullece

Dentro de los festejos del 30 aniversario de la Camerata de Coahuila, se presentará la ópera más escuchada en todo el mundo ‘Carmen’ de Georges Bizet, con la participación en su mayoría de un elenco lagunero, donde la joven soprano Paulina de la Fuente representará a Micaela, a realizarse los días 7 y 9 de junio en el Teatro Isauro Martínez. En entrevista para Rostros, de la Fuente nos compartió cómo ha sido su desarrollo dentro de la música, pasión que trae en la sangre, al igual que sus familiares.

¿A qué edad te inició el gusto por la música?

Toda mi vida estuve muy atraída a la música, de pequeña soñaba con ser estrella de musicales en Broadway pero al rededor de los 13 años tuve un llamado a la ópera cuando tuve la oportunidad de cantar en el coro de la CAMERATA de Coahuila, el Stabat Mater de Rossini, que fue tan significativo para mi que se ha vuelto mi pieza de oratorio favorito. Por ahí hay algún video de ese concierto que fue mi primera vez cantando con orquesta, me encontraba atrás de los timbales y cuando me tocaba cantar no pude, se ve como todos cantan menos yo. Creo que en ese exacto momento tuve mi “calling” y supe que era lo que quería hacer para siempre.

¿En tu familia hay alguien más con este talento?

Mi familia está llena de artistas. Mi abuelo era tenor en un coro; mi tío es cantante, actor de doblaje, escritor, etc.; mi tía es actriz de teatro; y mis papás son directores de las dos academias más reconocidas de teatro musical en La Laguna.

¿Dónde desarrollaste tus estudios musicales?

Primeramente en la escuela de música Silvestre Revueltas en Gómez Palacio donde empecé tocando violín, pero después el maestro Gabriel Robles y la maestra Michelle Chaurand casi que me obligaron a perseguir el canto (comenta entre risas), estaré siempre agradecida por haberme guiado a ese camino. En el 2023 me gradué del Boston Conservatory at Berklee con una licenciatura en performance vocal con énfasis en ópera y un “minor” en dirección escénica gracias al apoyo del Instituto Resilia y Surman Motors.

Platícame un poco de tu trayectoria musical, ¿cómo elegiste la ópera? La ópera me parecía muy aburrida ya que yo venía del mundo de los musicales, entonces estaba acostumbrada a ver que todo sea hiperbólico en el escenario, casi llegando al punto de lo ridículo en muchos casos pero cuando decidí darle una oportunidad a la ópera descubrí que no era nada aburrido, tiene tantísima humanidad incluso en las historias fantásticas. La forma en la que la gran mayoría de las óperas siguen siendo relevantes a cientos de años de su composición es muy interesante para mi y me apasiona formar parte de algo así de trascendental.

¿En qué escenarios haz participado? He tenido la gran fortuna de salir de mi ciudad para pisar escenarios como: Symphony Hall y el teatro del Boston Conservatory at Berklee en Boston MA, en el teatro Kahilu de Kona Hawaii, en el Palau de les Arts Reina Sofía en Valencia, España, y en diversos teatros nacionales en ciudades como Monterrey, San Miguel de Allende, Saltillo, Durango, Ciudad de México, etc.

Actualmente ¿dónde vives y que realizas?

Actualmente resido en Monterrey, Nuevo León, ya que soy parte del reconocido estudio de ópera, el MOS (México Ópera Studio) bajo la dirección de los maravillosos maestros Rennier Piñero y Alejandro Miyaki que se han vuelto pilares imprescindibles en mi formación como artista, ya que en tan solo 7 meses que van del actual ciclo he aprendido cómo nunca y he tenido la oportunidad de participar en 4 de las 5 producciones que sean hecho. Bastiana en la adaptación de la ópera Bastian and Bastienne de W.A Mozart; ensamble en la ópera mexicana Anita, del compositor Melesio Morales; Flor 2 en la ópera mexicana La Hija de Rappaccini, del compositor Daniel Catán y ahora preparo el rol de Pousette en la producción final de la ópera Manon de Jules Massenet.

¿Dónde realizarás esta producción final?

En el teatro de la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, los días 28, 29 y 30 de junio de 2024.

Paulina de la Fuente.

¿Cómo te sientes de participar como Micaela en Carmen, junto con la Camerata de Coahuila?

Me siento muy emocionada de regresar a mi tierra con mi amada orquesta que literalmente me ha visto crecer por 10 años, desde los 13 hasta ahora mis 23 años que por fin tengo mi debut como solista. Además de sentirme muy orgullosa de ser parte de un cast casi 100% lagunero.

¿A qué le atribuyes todo lo que haz logrado?

Definitivamente a mis padres, que siempre han estado al pie del cañón apoyando mi locura de perseguir una carrera profesional en este mundo gigante de la ópera. Son mi mayor inspiración con su ética de trabajo y pasión al arte.

¿Qué consejo le darías a los jóvenes para encaminarlos a lograr sus sueños?

No hay sueños tan grandes, todo puede lograrse con mucho amor a lo que haces, mucha dedicación y sacrificio. Vale la pena luchar por lo que uno desea y la recompensa siempre siempre llega en forma de gente buena que te impulsa a llegar a lugares que ni tú habías pensado.

Paulina de la Fuente.