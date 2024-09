Paul Stanley sorprende al apostar por Mario Bezares para que gane La Casa de los Famosos

Paul Stanley está listo para su encuentro con Mario Bezares tras el final del proyecto de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, que concluirá este domingo 29 de septiembre.

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención es la declaración del conductor del programa Hoy, quien no descarta a Mayito como posible triunfador.

Paul admite que Bezares ha tenido un gran desempeño, al igual que los otros finalistas: Gala Montes, Briggitte Bozzo, Karime Pindter y Arath de la Torre.

En un reciente encuentro con los medios, Paul Stanley compartió sus impresiones, revelando en un video del canal de YouTube de Alan Saldaña que sí apostaría por que Mario Bezares se corone como el ganador del reality.

Esta declaración toma relevancia considerando el pasado entre Bezares y la familia Stanley, ya que Mario estuvo involucrado en la polémica tras la muerte de Paco Stanley, padre de Paul, siendo encarcelado durante un año. A pesar de haber sido implicado en el asesinato, fue liberado por falta de pruebas.

Mayito y Paco fueron dos figuras icónicas de la televisión mexicana durante la década de los 90, algo que aún resuena entre el público.

Paul, de manera sarcástica, expresó ante los reporteros: “Mira, ya se acerca el final y no he cobrado nada. He sido muy mencionado en esa casa, y no he recibido ni la mitad de lo que me corresponde”, haciendo alusión a las constantes conversaciones sobre el caso de su padre y Mario dentro del reality.

Stanley también reconoció en varias ocasiones que se ha conformado un equipo destacado para la gran final de La Casa de los Famosos México.

Cabe recordar que él participó en la primera temporada, donde fue el cuarto eliminado, mientras que Wendy Guevara se alzó como la ganadora. “Es un juego muy difícil que saca lo mejor o lo peor de ti.

Es una moneda al aire, puedes entrar muy amado y salir odiado, o entrar odiado y terminar amado”, reflexionó Stanley sobre la experiencia del reality.