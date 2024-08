Paul Stanley abrazó a Paola Durante en su visita al programa Hoy

Luego de su salida de La Casa de los Famosos México 2, Paola Durante asistió como invitada al programa Hoy y confirmó su encuentro con Paul Stanley.

“Paul me abrazó, me dio un abrazo como nunca me lo habían dado y me dijo ‘estás mejor aquí afuera y vas a estar mejor bien’, yo no creo que Paul tenga nada contra nosotros”, reveló Paula en el programa de radio de Maxine Woodside.

Paola, habría expresado anteriormente su deseo de contactar a Paul, para pedirle que no tenga rencor hacia ella, porque ella no tuvo nada qué ver con la muerte de su padre, Paco Stanley.

Como se sabe, Paola Durante y Mario Bezares, fueron señalados en un principio por estar involucrados en el asesinato de Paco Stanley, sin embargo, nunca se encontraron pruebas de eso, y luego de un año quedaron liberados de prisión,

A inicios del pasado mes de junio, Bezares fue invitado al programa Hoy para hablar de su participación en La Casa de los Famosos, pero él no se encontró con Paul en el set del programa matutino de Televisa.