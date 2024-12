¿Paty Navidad padece tumor cerebral? ella lo aclara

Paty Navidad aclaró los rumores que se circulaban acerca de su estado de salud tras asegurar que padecía de un tumor cerebral, lo cual causó preocupación entre sus seguidores y colegas.

Durante una entrevista en Ventaneando, Paty negó que tenga un tumor cerebral. Sin embargo la actriz reconoció haber tenido una enfermedad en la cual detalló que tenía un prolactinoma, un tumor no canceroso.

“Todo se ha tergiversado. Luego decían ‘pobrecita, tiene un tumor en la cabeza’. No, no, no. Es un prolactinoma; efectivamente, está en la hipófisis”, explicó Paty Navidad.

Aclaró que esta condición se desarrolló hace varios años y fue tratada con medicamentos. “Es hormonal que médicamente se deshace y yo, pero nada que tiene que ver con tumores malignos”, añadió.

¿Por qué se le formó un prolactinoma?

Incluso explicó que el prolactinoma fue consecuencia del intenso estrés al que ha estado sufriendo en su vida personal y profesional. “Fui diagnosticada tres veces con estrés postraumático y fue lo que me llevó a que se formara ese prolactinoma por un desorden hormonal”, indicó Paty.

¿Cómo surgieron los rumores de dicha enfermedad?

La confusión sobre el tumor de Paty Navidad dio comienzo en cuanto Gustavo Adolfo Infante por medio de su canal de YouTube, reveló que la conductora Adis Tuñon había recibido información por parte de la familia de la actriz, asegurando que ella padecía de un tumor cerebral.

“Me estaba diciendo que la familia de Paty Navidad le dijo que tiene un tumor en la cabeza que no se lo han extirpado”, afirmó Infante.