Paty Cantú en Saltillo 2024: fecha, precio de boletos y setlist

Una de las más grandes estrellas de la música pop mexicana estará de visita en tierras coahuilenses como parte de su más reciente gira de conciertos, Feliz Breakup Tour.

La artista de 40 años de edad se ha consagrado como una de las máximas exponentes del pop, no solo a nivel nacional, sino que su talento la ha hecho pisar varios escenarios de otros países, tanto en Europa, Latinoamérica y Estados Unidos.

Con un amplio repertorio musical que incluye éxitos como Afortunadamente no eres tú, Suerte, Valiente y Corazón Bipolar, la cantante y exintegrante del dúo Lú, formará parte de las actividades de la Feria de Saltillo, en donde se presentará en el Teatro del Pueblo.

La feria de la capital de Coahuila incluirá en el repertorio de artistas que se presentarán a figuras de talla internacional como Danna Paola, Majo Aguilar, Gera MX, así como artistas de regional como Los Dos Carnales y Los Herederos de Nuevo León.

Todo lo que debes saber sobre la presentación de Paty Cantú en la Feria de Saltillo

Aunque el acceso al Teatro del Pueblo de la Feria de Saltillo es gratis, pues solo hay que pagar la entrada de la feria, la cual tiene un costo de 50 pesos; también existe una opción VIP, para aquellos que deseen tener una mejor vista de los artistas.

En el caso de Paty Cantú, su visita a la capital de Coahuila ocurrirá el jueves 1 de agosto.

El acceso al concierto de la “drama queen” será con la entrada de la Feria, el cual es de $50, según informaron los organizadores, sin embargo, hay un costo especial para acceder a unas mesas con vista VIP, las cuales están al frente del escenario.

Las mesas VIP para ver a Paty Cantú tienen una capacidad de 4 personas y tienen un costo de 897.40 pesos.

Los boletos especiales se pueden adquirir mediante la página Más Boletos.

Conoce el setlist de la denominada “drama queen”

Paty Cantú tiene un repertorio lleno de éxitos pop, por lo que es difícil pensar en las canciones que podría cantar, sin embargo, estas son algunas de las canciones que ha interpretado a lo largo de las fechas de su gira Feliz Breakup Tour.

Canciones que no pueden faltar en el setlist de Paty Cantú son: Feliz Breakup, Bailo Sola, #Natural, Goma de Mascar, Cuenta Pendiente, Miento, Conocerte, Si Yo Fuera Tú, Ansiedad, A las 3, Hoy No, Mariposas, Amor, amor, amor; Guadalajara, No fue suficiente, Piensalo bien, La Otra, ¿Te ha pasado?, Cuervo, Lo que no quieres saber, Malvas, Una confusión, Vuelve a respirar, Clavo que saca otro clavo, La vida después de ti, Odiarte, Funeral 2.0, Valiente, Cuando vuelvas, Rompo Contigo, Prefiero ser su amante, Mi película, No me digas que no, Por besarte, Déjame ir, Afortunadamente no eres tú, Corazón Bipolar y Suerte.

Cinco canciones que tienes que conocer de Paty Cantú

Déjame ir

Suerte

Afortunadamente no eres tú

Valiente

Funeral 2.0