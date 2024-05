Patricio Cabezut, hermético tras ser vinculado a proceso por presunto abuso sexual

La tarde de ayer sábado se reanudó la audiencia que enfrentan Patricio Cabezut y su exesposa, Aurea Zapata, por la que el conductor ya ha sido vinculado a proceso. Sin embargo, prefiere no emitir ningún juicio, pues informó a los medios de comunicación que la madre de sus hijas cuenta con medidas de protección, concedidas por un juez la semana pasada, lo que -entre otras restricciones- le prohíbe hablar de la situación.

El conductor conversó con la prensa este sábado, luego de que el juez que se encarga de su caso lo vinculara a proceso, por el presunto delito de abuso sexual.

Cabezut expresó que las medidas de protección con las que cuenta su ex, respaldadas por la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, le impiden hablar acerca de la batalla legal que enfrentan.

"Voy a evitar a ser cualquier tipo de comentarios, no voy a hacer comentario alguno de nada, si me siento bien o mal, voy a guardar silencio".

De ese modo, el presentador de TV pidió a las y los reporteros que cualquier duda del proceso fuera consultada por su representante legal, el licenciado Oscar Mora.

Y aunque se mostró hermético, la voz de Cabezut se entrecortó mientras agradecía, a nombre de su familia, el apoyo que ha recibido por parte de un grupo de amigos del gremio artístico, así como de algunas y algunos integrantes de distintas asociaciones civiles que, como él, atraviesan un proceso legal familiar.

"Agradezco de corazón a nombre de mi mamá, de mis hermanas, de mi hermano, de toda mi familia, el apoyo impresionante, las muestras de amor", expresó.

El conductor detalló que, a partir del día de ayer -sábado 12 de mayo- contarán con seis meses para presentar pruebas complementarias que demuestren su presunta inocencia.

"Se recabarán no sé qué tantas pruebas, algunas más, seguramente, para poder establecer que lo que ellos están presentando no tiene sustento para lo que se me atribuye".

Por su parte, Aurea Zapata conversó con los medios, a su arribo a la audiencia, y agradeció el apoyo del público ante el seguimiento del caso.