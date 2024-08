PASA acumula 130 actas de incumplimiento de contrato con el Municipio

En lo que va del mes, la Dirección de Servicios Públicos del Municipio ha levantado 130 actas de incumplimiento del contrato a la empresa Promotora Ambiental, S. A. (PASA), sobre las que el Organismo Supervisor de Limpieza decidirá cómo proceder en la reunión que se tendrá próximamente.

El titular de la dependencia, Fernando Villarreal Cuéllar expuso que dichas actas se generaron por diversas fallas, desde el barrido manual, vialidades sucias, personal insuficiente en los cuadrantes, así como deficiencias en la recolección de basura acumulada en las tolvas o contenedores, incluso en relación con las condiciones en que se encuentra el parque vehicular.

El Organismo Supervisor se reunirá en un par de semanas, y entonces se tomará una decisión colegiada sobre cómo proceder en cada uno de los casos por los que se generaron las observaciones, esto luego de que la empresa tiene un plazo de cinco días a partir de que se generan para dar una respuesta.

Villarreal Cuéllar señaló que precisamente por el aumento en las fallas o incumplimientos, se dejó de lado la vía conciliatoria que hasta hace algunos meses se aplicaba cuando la empresa desatendía las especificaciones del contrato.

Ahora, será dicho organismo el que determine las sanciones que se deberán aplicar, pues “nunca se había presentado esa cantidad de actas en los 30 años que tiene la empresa operando en esta ciudad”, según indicó el funcionario.

Reconoció que antes de levantar las actas se verifica que las fallas encontradas o denunciadas por la ciudadanía sean competencia de la concesionaria, pues muchos reportes tienen que ver con cuestiones que no son de su injerencia.

“Hubo otros 300 reportes que no le correspondían, pues en algunos casos primero señalaban que el camión no se había llevado la basura, pero al revisar encontramos que se trataba de escombro o desechos vegetales, los que no le toca llevarse”, dijo el director de Servicios Públicos de Torreón.

En el Organismo Supervisor de Limpieza están representadas autoridades municipales, a través de la Dirección de Servicios Públicos, Contraloría, Tesorería, Secretaría del Ayuntamiento, Medio Ambiente, entre otros; cámaras y organismos empresariales y miembros de la sociedad civil.

Fernando Villarreal Cuéllar recordó que en 2026 tendrá que emitirse una nueva licitación para el contrato que está por vencer, en tanto que la empresa PASA podría volver a participar en este proceso, toda vez que ya entregó la carta de intención en la que hace del conocimiento de la autoridad su propósito de seguir prestando el servicio.