Parquímetros virtuales siguen haciendo batallar a compradores en Torreón

La afluencia de clientes a los comercios del Centro de Torreón ha caído en un 5 por ciento y se ha identificado que consecuencia de la confusión que persiste entre los ciudadanos por el uso de los parquímetros virtuales.

En este sentido, la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) se reunió con el alcalde Román Alberto Cepeda para tratar este asunto y se resolvió que se instalen más puntos de cobro en el primer cuadro, pues se ha observado que la gente sí busca cumplir con este pago pero desconocen la forma de hacerlo.

Mariano Serna Muñoz, presidente de la Canaco en Torreón, dijo que han recibido muchas quejas de usuarios en cuanto a que no pueden aplicar el pago mediante el móvil, en la aplicación tecnológica, y manifiestan que prefieren cubrir los 6 pesos por hora de forma manual, en los negocios fijos.

Mencionó que se hizo esta solicitud al Municipio, para que la gente pueda pagar su parquímetro de una forma sencilla, rápida y eficiente.

"Al parecer va a haber muy buena respuesta y espero yo que, a la brevedad o en un corto plazo, se empiecen a poner esos puntos de cobro dentro del Centro Histórico para la que la gente deje de batallar", comentó.

"Nosotros sí hemos recibido información de parte de nuestros afiliados en el Centro de que la afluencia de clientes sí está bajando un poquito, pero no es porque no quieran pagar, es porque no pueden, esa es la situación, por eso de inmediato el alcalde ordenó que se pongan más puntos de cobro", indicó el dirigente del comercio establecido.

Serna Muñoz dijo que la disminución es del 5% en la ausencia de clientes, por lo que consideró que se debe actuar rápido para que esto se revierta de inmediato.

Como se informó oportunamente en este medio, desde julio de este año en el Centro de Torreón comenzaron a operar los parquímetros virtuales, por lo que se aplica el cobro en la zona señalada, aunque no existan aparatos físicos para depositar las monedas.

El precio es de 6 pesos por hora. La ciudadanía puede descargar la aplicación en su teléfono móvil, además de que hay negocios que ofrecen el pago del servicio para quienes requieran ayuda. El perímetro va de la avenida Allende a la Presidente Carranza y de la calle Valdez Carrillo a la calzada Colón.

Son alrededor de tres mil espacios de estacionamiento los que se consideran en este nuevo sistema, el usuario puede pagar a través de la aplicación móvil, mediante un sistema de prepago comprando saldo en las tiendas Oxxo o en los negocios autorizados, que son cerca de 100.