Parquímetros virtuales generan respuesta favorable de la ciudadanía

Se ha tenido una respuesta favorable de los contribuyentes al sistema de parquímetros virtuales, pues hasta el pasado viernes 16 se habían efectuado 15 mil 485 descargas de la aplicación móvil con que opera; las infracciones no se incrementaron, lo cual refiere que la ciudadanía está utilizando los cajones adecuadamente, cubriendo la cuota que corresponde.

Este mes entró en vigor la aplicación de multas por no pagar los seis pesos por hora si se utiliza un cajón de estacionamiento en el primer cuadro de la ciudad, después de más de un año de socialización de este nuevo sistema.

El director del Departamento de Garantías, Infracciones y Parquímetros, José Alfredo Serna informó que el número de descargas refiere el interés y la voluntad de la ciudadanía para emplear el nuevo sistema virtual, que ofrece múltiples ventajas sobre el que operaba anteriormente, con parquímetros físicos.

Destacó que la aplicación para teléfonos inteligentes es muy amigable, pues solo se requiere dar de alta una sola vez la información del vehículo, placas y tarjeta para pago, para después hacer recargas o pagar dando un clic.

José Alfredo Serna dijo también que durante estos días, se han tenido retroalimentaciones de propietarios de negocios en el sentido de que las calles están solas y sus clientas ya no batallan para estacionarse, a diferencia de lo que ocurría antes, cuando daban tres o cuatro vueltas para encontrar un lugar, pues no había un orden.

Por otra parte, se han incrementado hasta un 80 por ciento los trámites de tarjetones prepagados, por trabajadores y dueños de negocios del cuadrante donde operan los parquímetros, al igual que empresas que cuentan con flotillas de vehículos.

“Si lo prorrateas por mes son 23 pesos por día, y permite la movilidad a cualquier hora en todo el centro”, indicó, al recordar, que el costo de los tarjetones es de poco más de 600 pesos mensuales.

El funcionario señaló que antes no había un ordenamiento en la utilización de los espacios, aunado a que muchos de los aparatos ya no funcionaban correctamente; a esto y al uso adecuado del nuevo sistema, se debe que las infracciones no se hayan incrementado.

Invitó a la ciudadanía a que utilice la aplicación de Parkimóvil, pues uno de los objetivos es la modernización mediante el uso de la tecnología.

Revisarán resultados

El alcalde, Román Alberto Cepeda González dio a conocer que hoy se reunirá con los responsables de la Tesorería y la Dirección de Ingresos para revisar el funcionamiento del sistema de parquímetros virtuales.

Señaló al respecto que la Administración municipal dejó la ventana abierta en caso de que se requiera hacer algunas mejoras, pues el principal objetivo no es recaudatorio, sino de ordenamiento en el primer cuadro de la ciudad.