Parquímetros virtuales duplican ingresos para el Municipio de Torreón

Se duplican los ingresos por parquímetros para el Municipio de Torreón a raíz de la implementación del sistema virtual en el primer cuadro de la ciudad.

Óscar Luján Fernández, tesorero del Ayuntamiento, explicó que la recaudación en el primer mes aumentó al doble, sin embargo, recordó que era poco lo que se recibía por este concepto, de 400 mil pesos subió a 800 mil.

El funcionario mencionó que, a pesar de que se tuvieron más de ocho meses de sociabilización en este nuevo sistema virtual, la realidad es que aún hay gente con dudas sobre la operación, aunque las mismas han ido a la baja, lo que se ha visto reflejado en las quejas que se reciben en el Municipio.

"Al principio, iba mucha gente tratando de justificar, que no sabía, entonces les hemos hecho descuentos en las multas, ya no, de inicio me llegaban 10, 15, 20 diarios, ahorita me llega uno por semana", comentó.