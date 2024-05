Parquímetros confunden a usuarios 

Mientras el sistema de parquímetros virtuales se pone en marcha, los aparatos que permanecen en las banquetas presentan cada vez mayor deterioro, en tanto que los automovilistas se confunden al momento de utilizar los cajones de estacionamiento donde aún operan.

Y es que debido a las constantes fallas que presentan algunos de los aparatos, muchos de éstos han salido de operación, mientras que otros continúan funcionando con normalidad.

En avenidas principales como la Juárez o la Hidalgo, son mayoría los parquímetros físicos que aún funcionan, por lo que quienes se estacionan en esos cajones deben cubrir la cuota de seis pesos por hora para no ser infraccionados.

Sin embargo, en otras como la Matamoros hay algunos inservibles, y solamente permanecen las carcasas con basura adentro o en la parte superior, o incluso nada más están los tubos de acero que los sostenían.

En la acera que se ubica entre las calles Leona Vicario e Ildefonso Fuentes, comerciantes señalaron que sí hay algunos que funcionan, pero si el automovilista no le pone monedas no pasa nada, pues no aplican infracciones.

El mismo criterio se aplica en otros puntos del primer cuadro, donde además, quienes no acuden con frecuencia al centro ven los letreros de los parquímetros virtuales y buscan los negocios acreditados para hacer el pago, pese a que este sistema todavía no está en funcionamiento.

Inactivo, Consejo del Centro Histórico

Desde mediados de 2023, la administración municipal echó a andar el proyecto para que Torreón contara con un sistema moderno y eficiente de parquímetros que sustituyera al de los aparatos físicos que están sobre las aceras del centro.

Aunque se contrató a una empresa, Parkimóvil y se había puesto como fecha de inicio el primero de septiembre, el alcalde, Román Alberto Cepeda determinó que la iniciativa continuaría en fase de socialización, la cual se ha prolongado hasta la fecha.

Posteriormente se anunció que un sector dentro del primer cuadro conservaría los aparatos físicos, como una consideración a las personas que no utilizan teléfonos móviles, y que serían retirados todos aquellos que ya no están funcionando, lo cual no ha ocurrido a pesar de la mala imagen que proyectan de la ciudad.

La intención es que los recursos que se recauden a través de la operación de este servicio, sean destinados a la rehabilitación del Centro Histórico, pero la iniciativa no ha prosperado porque el Consejo del Centro Histórico ha permanecido inactivo desde inicios de año, cuando quien estaba a cargo se le asignaron otras funciones y se nombró a otra persona que no aceptó quedarse al frente del organismo.