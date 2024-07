Parques industriales están detenidos por falta de inversión

Hay cinco parques industriales en La Laguna de Durango que se han detenido por falta de inversiones en infraestructura para energía eléctrica, pues la Comisión Federal de Electricidad (CFE) les requiere que sea cerca de un millón de pesos por hectárea, además de una subestación.

Érick Escobedo García, director de Desarrollo Económico en Gómez Palacio, explicó que desde que arrancó esta administración municipal se ha buscado promover la ciudad y se detectó que muchos empresarios decían contar con un parque industrial pero en realidad era solamente un terreno, por lo que se quedaban en "buenas intenciones", ya que para poder decir que se tiene un espacio para hospedaje de industrias se requiere de una inversión por hectárea en electricidad y tener una subestación, que cuesta de 70 a 100 millones de pesos.

"Ahí Comisión Federal te detiene un poquito porque las empresas quieren energía, si tú no tienes los 100 millones y no los quieren invertir porque no hay aún nada, entonces ahí queremos hacer una conexión entre empresas que se dediquen a electricidad privada, con estas personas que tienen terrenos pero que no pueden invertir, y que hagan una relación comercial de energía", expuso.

En términos del hospedaje industrial que hay en la ciudad actualmente, el funcionario mencionó el parque Simsa, donde incluso ya se levanta una bodega nueva, hay subdivisiones, se ve el desarrollo y la inversión que ha tenido.Señaló que hay otro proyecto en puerta que aún no puede darse a conocer, también, otro desarrollo en el nivel de La Encantada.

"Son cinco futuros parques que yo espero poderlos ver, crecer, avanzar o nacer, son cinco los que están detenidos por la inversión con Comisión Federal de Electricidad, que es bastante alta", manifestó, "eso es para las grandes ligas, que no es imposible, sí lo estamos trabajando y CFE te da plazos de pago, de financiamiento".

El director dijo que se busca acelerar estos procesos y por ello se ha investigado con empresas privadas como Iberdrola o como Simsa, que también tiene empresa energética, en la que se pueda juntarles y que hagan una negociación, para que cuando las empresas lleguen a esos parques industriales les compren la energía a ellos y no a CFE.

Por lo pronto, Escobedo García dijo que en el parque Simsa ya se pueden instalar empresas, también son viables las expansiones que ha habido, así como las 17 inversiones que ha anunciado el gobernador Esteban Villegas para la región Laguna.