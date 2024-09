Paro laboral deja sin clases a más de dos mil alumnos del Instituto 18 de Marzo

Otra vez se quedaron sin clases dos mil 100 estudiantes de secundaria y preparatoria del Instituto 18 de Marzo de Gómez Palacio debido al conflicto que prevalece entre la delegación D-II-2 de la Sección 44 del SNTE y la dirección del plantel educativo.

Desde hace algunos días, el Sindicato colocó oficios y cadenas para resguardar el edificio principal de la dirección así como la Subdirección de Preparatoria vespertina debido a que están inconformes porque se hicieron cambios en los departamentos de Recursos Humanos, Planeación, Jurídico y Vinculación, pese a que se había acordado previamente que éstos se podían efectuar pero hasta que se llevara a cabo la renovación sindical.

Sin embargo y a través de un comunicado, el secretario general de la D-II-2, Roberto Cerna Sifuentes, anunció que se iban a paro laboral a partir de este jueves debido a que un grupo de trabajadores, por supuestas indicaciones del director del Instituto, Jesús Orozco Rodríguez, había retirado los oficios y las cadenas, provocando con ello una flagrante violación a la autonomía sindical interna. “De acuerdo a las pláticas con la autoridad educativa, se tenía la promesa que el día jueves 12 de septiembre del 2024, se llevaría a cabo una reunión para firmar una minuta de acuerdos entre el director y el secretario de esta delegación. Pero, con lo sucedido, no es posible, ya que en estos momentos existe en el Instituto ingobernabilidad sindical y oficial”, señaló el líder sindical. Dijo que lamentan afectar las clases de los alumnos y que el paro de labores era como medida preventiva y con el fin de salvaguardar la integridad de los mismos. La delegación sindical indicó que la única manera de reanudar las actividades es con la destitución de Orozco Rodríguez.

Además, llamó a los padres de familia a formar una comisión en la que se les explicará de manera detallada la situación que prevalece, ya que el pago de inscripciones asciende a 4 millones de pesos, de los cuales, presuntamente el directos gasta mensualmente la cantidad de 360 a 400 mil pesos en pago de compensaciones y contratos. “Es posible ver el deterioro del Instituto y el mal funcionamiento de las instalaciones, siendo indignante las condiciones en que las y los alumnos toman sus clases diariamente”, expuso. A la base trabajadora, les solicitó cubrir su horario laboral en la institución ya que las listas de asistencia serían enviadas a la autoridad oficial por su conducto para cotejo de asistencia.

DIRECTOR SE DEFIENDE

El director del plantel, Jesús Orozco Rodríguez negó que haya enviado a personas a retirar oficios y candados y dijo que los compañeros que hicieron esa acción fue porque le comentaron que están muy molestos con la actuación del delegado sindical. “No están de acuerdo con las acciones que ha estado tomando de manera unilateral sin consultar a la base, entonces por ese motivo dijeron ‘como no estamos de acuerdo vamos a quitar las cadenas y que empiecen a trabajar las áreas administrativas porque hay muchos asuntos por resolver’”. Entre ellas, la elaboración de certificados de secundaria, de nóminas de quienes laboran por contrato y del Programa Operativo Anual de Planeación así como trámites de docentes que están cubriendo interinatos.

Sobre el pago de inscripciones, dijo que cuando él llego como director se percató de que los ingresos propios de los padres de familia se utilizaban para pagar contratos de personal que labora en el Instituto y compensaciones. “Yo pregunto y me dicen, ‘no pues continúa haciendo lo mismo puesto que el Instituto es autónomo y puede hacerlo de esa manera, sin embargo, conforme va a avanzando el semestre y el ciclo escolar, visualizan necesidades para mejorar el servicio educativo. Es una práctica común en el Instituto que tú lo invitas a trabajar en un área administrativa y piden compensación además del sueldo base que están recibiendo”, explicó. Indicó que por este motivo se incrementó la nómina en un 50 por ciento, lo que afectó a las arcas del Instituto y se dejaron de hacer cosas que eran prioritarias en materia de Infraestructura.

“Sin embargo en el año que estuve yo aquí, bajamos esas compensaciones al 30 por ciento y de alguna manera empezamos a sanear las finanzas. Y estamos en un proceso junto con el subsecretario de Educación para analizar caso por caso y si de alguna manera las compensaciones no son factibles, entonces las eliminaremos y con eso sanearemos las finanzas, ya tenemos un proyecto encaminado a sanearlas casi a la mitad”, sostuvo.

‘ESTÁN AFECTANDO A LOS ALUMNOS’

Por su parte, el subsecretario de Educación en La Laguna, Fernando Ulises Adame de León informó que este día atendió al director y a varios grupos de docentes, destacando que es importante que se pongan de acuerdo porque están afectando a una institución “y eso no se permite”. “Ahorita dimos la instrucción, hablamos con los responsables para que por favor nos abran ahí porque viene el desfile y en la semana tenemos que ponerle orden, ya no aceptamos que haya desacuerdos entre las partes porque están afectando a los alumnos”, dijo. El funcionario añadió que la institución tiene el objetivo de impartir educación de calidad y que no se está cumpliendo, motivo por el cual intervendrán para evitar más afectaciones a los estudiantes.