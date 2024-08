Paro en Poder Judicial frena audiencia a Alejandro Irarragorri

Debido a la suspensión de labores en el Poder Judicial de la Federación, quedó pospuesta hasta nuevo aviso la audiencia en la que el dueño de Club de Fútbol Santos Laguna, Alejandro Irarragorri Gutiérrez, iba a ser imputado por una presunta defraudación fiscal de 17 millones 69 mil 865 pesos.

Por tratarse de un caso que no se cataloga como “urgente”, porque no compromete la libertad del imputado, no se llevará a cabo la diligencia judicial en la que el empresario iba a comparecer ante un juez de control de Torreón, Coahuila, ayer a las 10:00 horas, confirmaron allegados al caso.

El Centro de Justicia Penal Federal de Torreón, Coahuila, al igual que todos los recintos del PJF en el país, fue cerrado por los trabajadores desde el pasado 21 de agosto, en protesta por la iniciativa de reforma judicial presentada por el Ejecutivo al Senado de la República.

Por el momento, conforme a un acuerdo del Consejo de la Judicatura Federal, las únicas audiencias de imputación que están llevado a cabo los jueces de control durante el paro, son aquellas con un imputado puesto a disposición mediante orden de aprehensión.

Así que el Centro de Justicia emitirá un nuevo citatorio para la audiencia de imputación de Iraragorri cuando se reanuden las actividades.

La supuesta defraudación fiscal que le imputan al empresario no amerita la prisión preventiva de oficio, por lo que en caso de ser procesado, llevaría el procedimiento en libertad. La excepción a esta regla es que exista un riesgo de fuga, pero eso debe acreditarlo la FGR.

Se informó el 27 de junio de 2023 que la Fiscalía General de la República había iniciado una carpeta de investigación contra Irarragorri, presidente y director de Grupo Orlegi, dueño de Santos y Atlas, por un presunto fraude al fisco de 17 millones 69 mil 865 pesos.

El origen era una querella de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) que acusó al directivo de supuestos engaños para omitir el pago del impuesto sobre la renta (ISR) de salarios a jugadores del Club Santos Laguna, de enero a julio de 2017.