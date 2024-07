París 2024: Lagunero, Miguel Lara, queda descalificado en la prueba de 100 metros pecho

El nadador lagunero, Miguel De Lara, fue descalificado en su debut en los Juegos Olímpicos de París 2024, dentro de los 100 metros estilo pecho.

Y es que el de Torreón, había llegado segundo, por detrás del islandés Anton McKee (1:00.62), con lo que aseguraba su pase a una de las semifinales de la competencia.

A pesar de descalificación, Miguel de Lara se enfoca a siguiente prueba

El nadador mexicano vio acción en la prueba de los 100 metros pecho en su debut en los Juegos Olímpicos París 2024.

Fue a escasos instantes antes de llegar a la META, dónde los jueces señalaron un movimiento indebido (patada de delfín) del oriundo de la Comarca Lagunero, por lo que optaron por su baja de la prueba.

Aunque fue descalificado en su debut en los Juegos Olímpicos París 2024, De Lara Ojeda, se mostró optimista y confía que en la prueba de los 200 metros en el mismo estilo, la que domina, tenga un mejor desempeño.

En la pileta del Paris La Defense Arena, en el pleno corazón de la capital francesa, el tritón mexicano destacó que “me sentí bien, pero no entiendo porque me descalificaron, desde que tengo 12 años jamás me había pasado algo así”.

Señaló que ahora debe pensar en la siguiente prueba en donde espera cumplir con las expectativas y dejar atrás lo sucedido este sábado en donde “todo lo que debió haber salido mal, salió”.

Mencionó que durante su estancia en la Villa Olímpica no ha tenido la oportunidad de dormir bien, “hay mosquitos, he tenido que dormir con la ventana abierta. Tengo piquetes en la cara”.

“Son mis primeros Juegos Olímpicos y no tengo punto de comparación. Estamos todos bajo las mismas circunstancias y así es esto. Vamos a seguir para la otra prueba, prepararnos y eso lo tomo como para dejar el nervio. Vamos el 30 en los 200 metros, es una prueba fuerte”..