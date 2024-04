Paren todo, El Pájaro Loco está de vuelta

Un personaje animado muy querido por varias generaciones está de vuelta.

El Pájaro Loco ha vuelto, dispuesto a divertir a sus fans contemporáneos y a las nuevas generaciones.

Este viernes, Netflix estrenará la cinta El Pájaro Loco se va de campamento, que seguramente se ubicará en el top ten de los filmes más vistos de la plataforma.

Dirigida por Jonathan A. Rosenbaum y con guion de Cory Edwards, Jim Martin, Stephen Mazur, el largometraje mezcla acción real con elementos animados con el fin de que cada persona que lo vea pase un entretenido rato.

De acuerdo con varios portales especializados, Netflix le apuesta a este proyecto buscando que los niños conozcan al también llamado "Loquillo" y se vuelva uno de sus personajes favoritos, tal y como ocurrió con los infantes del pasado (hoy tíos, papás o abuelitos).

En esta película, después de su expulsión del bosque, Woody, El Pájaro loco, cree que ha encontrado su nuevo hogar: ¡el Campamento Woo Hoo!

Por desgracia, aunque esperaba poder quedarse allí para siempre, un inspector amenaza con cerrarlo, por lo que pasará por hilarantes aventuras.

En la trama aparecen personajes queridos como Pablo Morsa y Buzz Buzzard, quienes, para deleite de los fans, son doblados por los actores Francisco Colmenero y Gabriel Chávez. Ellos ya habían realizado esta labor.

Jesús Guzmán es el encargado de hacer hablar a Woody en español para Latinoamérica.

Fue en 2017 cuando Universal Pictures presentó la primera película de "Loquillo" en "live action". Se hizo con 10 mdd y recaudó más de 30.

El Pájaro Loco fue creado por Walter Lantz y diseñado originalmente por el dibujante Ben Hardaway, autor también de Bugs Bunny y el Pato Lucas.

Producido por el propio Walter Lantz y distribuido por Universal Studios, el personaje debutó en 1940.

Informa la biografía de Lantz que a él se le ocurrió este personaje durante su viaje de luna de miel. Un día, mientras llovía, escuchó un insistente pájaro carpintero que no dejaba de taladrar su techo. Un tanto enojado, salió fuera de la casa y arrojó una piedra para espantarlo, algo que logró, no sin que antes el ave emitiera un grito muy particular que fue el que dio origen a la risa estridente de "Loquillo".