'Parece que proyecto de ASL es solo poner tubos'

Agua Saludable para La Laguna se ofreció a la región como un programa integral para brindar agua de calidad a la ciudadanía, pero también había una responsabilidad del gobierno federal por buscar la preservación del acuífero mediante la regulación de los pozos de agua subterránea. No obstante, nada de esto se ha cumplido.

"Parece que nomás poner tubos y dejar el agua en Lerdo es el proyecto de Agua Saludable y no, creo que hay un montón de temas que Conagua tiene que realizar", señaló Jorge Reyes Casas, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en la región Laguna.

Se refirió a la falta de recursos para atender la infraestructura hídrica en la zona conurbada y advirtió que se requiere que aterricen cuanto antes los recursos correspondientes al programa para la mejora de las instalaciones de agua en los municipios, así como las participaciones federales, pues se va a dotar de agua a una red que "está toda rota y parchada".

El también titular de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) recordó que uno de los compromisos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) fue la regulación de los pozos agrícolas que extraen agua subterránea, sobre todo lo que concierne a los clandestinos, que carecen de permiso.

Como parte del consejo técnico del Simas Torreón, mencionó que incluso se ha planteado una relación de que, cuando se repara una tubería, se secan los árboles cercanos, lo que significa una fuga de agua considerable en la red. En este sentido, manifestó que es urgente que bajen los recursos y que se considere también a las empresas laguneras, que fue otro de los planteamientos que se habían hecho y que no se han cumplido de parte de Conagua.

"Muy poca empresa lagunera fue tomada en cuenta en la construcción del proyecto de Agua Saludable", comentó.

Reyes Casas recordó que el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su momento, urgió a los organismos de la región a que se tomara una decisión y Coparmex buscó reuniones con los ambientalistas y sociedad civil para tratar de sacar adelante el proyecto.

Dijo que existe una fuerte inversión del Municipio de Torreón en pozos en los últimos tres años y reconoció que hay muchos pendientes en Simas, desde la solución a la demanda de Ecoagua, la reutilización del agua tratada mediante una nueva planta, además de la infraestructura.

"Este año va a ser el más caliente de la historia, necesitamos recursos para que la gente tenga agua, yo hago un llamado a que no se agarre el tema del agua como político electoral, de 'no les voy a mandar el dinero para que la gente de Torreón tenga calor y no salga a votar', porque se perjudica a los ciudadanos", comentó.

Mencionó que buscarán el acercamiento con el nuevo director de Conagua, Gabriel Riestra, para abordar este tema y conocer el detalle del avance de las obras federales.