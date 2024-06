Paran labores en CECyTED 09 de Lerdo; exigen destitución de directora

Este martes se realizó un paro de labores en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Durango (CECyTED) 09 de Lerdo para denunciar presuntas amenazas y hostigamiento laboral, ausentismo y falta de transparencia en las finanzas del plantel por parte de las personas que ocupan la dirección y subdirección. No hubo clases para 651 estudiantes.

José Miguel Meza Soto, delegado sindical del plantel, mencionó que desde hace un año, la directora Mónica Nava se ha dirigido a ellos, supuestamente con una actitud grosera y déspota. Además, regularmente no está presente en el centro de trabajo y tampoco hay claridad en la administración y ejercicio de los recursos, por lo que piden su destitución.

“Tenemos contingencias en la temporada de calor, por ejemplo de equipos de aire lavado que no están funcionando y pues no hay recurso para poderles dar mantenimiento y cuando cuestiona uno a la directora, su respuesta es ‘están muy malacostumbrados y si tienen calor, abran las ventanas’, utiliza mucho la amenaza para poner imponer ciertas situaciones. Por ejemplo ahorita estamos parando el proceso de evaluación, entonces ella sacó el camión de la escuela y obligó a alumnos para que se subieran a presentar el examen ahí, amenazando que alumnos que no se subieran, se irían reprobados, ese es el modus operandi. A otros se los llevó al Tec de Lerdo”, declaró. Comentó que desde el pasado 11 de junio, hicieron una petición a las autoridades del CECyTED en la capital y hasta el momento no les han dado respuesta.

David Marrufo Varela, secretario general del Sindicato de Trabajadores del CECyTED respaldó las legítimas demandas del personal y señaló que están pidiendo la intervención de la Secretaría de Educación del estado de Durango para resolver el conflicto, asegurando que también hay desacuerdo por parte de padres de familia y estudiantes.

Por su parte, Mónica Nava, directora del plantel 09, dijo que los recursos se transparentan a través de Contraloría del Estado y que cuenta con todos los recibos, por lo que quien quiera verlos, los puede solicitar. Además, indicó que se está realizando el mantenimiento a los sistemas de aire acondicionado, pero que los manifestantes no la dejan.

Dijo que el trabajo asiduo es lo que ellos denominan hostigamiento y que hace un año, cuando llegó el plantel, detectó que había personal de intendencia que supuestamente ejercía violencia contra estudiantes. Mencionó que está abierta a una investigación y que hoy mismo, trasladó en un autobús escolar a los jóvenes del CECyTED para que pudieran presentar sus exámenes finales en instalaciones que le facilitó el Tecnológico de Lerdo. Indicó que en el plantel trabajan alrededor de 50 docentes y que no todos acudieron al paro de labores.