Para España es un honor

Eduardo España ha hecho una gran cantidad de trabajos escénicos, pero hay dos a los que les tiene un mayor cariño: su personaje de "Doña Margara" y su participación en la serie Vecinos.

Motivado siempre a entregar lo mejor al público, España no para de trabajar y ahora cuenta a El Siglo de Torreón detalles de Vecinos, cuya nueva temporada termina hoy a las 19:30 horas por el Canal Las Estrellas.

Además, habló de los más de 20 años de "Doña Margara" de vender garnachas y el antojo que trae de comer unas suculentas gorditas laguneras.

´¿Cómo estás?

Todo muy bien, muchas gracias, esperando ir a Torreón a comer unas ricas gorditas.

´Hace tiempo que no vienes a estas tierras.

Y vaya que sí. Tengo un nuevo espectáculo, espero y me lleven para allá.

´Este domingo es el final de la nueva temporada de Vecinos, ¿Cómo te sientes ante este cierre?

Ya rebasamos los 300 episodios, algo que nos tiene muy contentos. Estamos felices de la vida y agradecidos con el público. La producción de Elías Solorio y los escritores siempre traen las pilas bien puestas y se actualizan.

"Hemos captado la atención de las nuevas generaciones. Es impresionante la cantidad de chavitos que siguen a los personajes. Hacen hasta fiestas, en las que se han caracterizado de los personajes de Vecinos".

´Ahora, el programa se ha renovado, pero sin perder la esencia, ¿no es así?

Claro. Es un programa fresco, sencillo y sin pretensiones, pero que en todas las ramas siempre busca estarse refrescando. Por ejemplo, la gente de digital procura estar al pendiente de todos los detalles a la hora de las grabaciones.

´Algo que también tiene Vecinos es la presencia de personajes nuevos, algunos de paso y otros más que llegaron para quedarse, como el caso del lagunero Markin López.

Markin es un hijo pródigo de La Laguna. Él declaró que cuando hizo el casting del "Rocko", pensó que sería para una temporada y nada que se ganó el cariño del público y se quedó. Tenemos a Edgar Vivar que se integró en 2021 a Vecinos; fíjense que luego me pongo a verlo y salen escenas de Don Edgar, digo, 'qué maravilla que lo tenemos'. No me la creo que me he podido ir a comer con él y que seamos amigos.

´¿Se realizarán más temporadas?

Todo indica que sí. Ya nos pidieron apartar de enero a abril del año que entra para grabar.

´¿Qué le ha dado Vecinos al currículum de Lalo España?

Un enorme cariño de parte de la gente. Como dice el maestro Luis Felipe Tovar, una película es la que lees, otra la que haces y otra la que ves. Cuando hicimos el casting de Vecinos, cuando hicimos el piloto, les juro que si me lo hubieran enseñado yo no me contrato.

"Todos estábamos como muy duritos, tratando de encontrar los personajes y ahora todos nos movemos como peces en el agua. Este programa va con todo para convertirse en un clásico de la televisión mexicana".

´Has trabajado con varias personalidades como Rob Schneider, ¿Cómo fue esa experiencia?

Hice con Rob una película que se llama Amor es amor, nos caímos muy bien, hubo muy buena química y practique mi spanglish con él. La cinta todavía no sale, pero espérenla pronto.

´El año se ha pasado rápido, haciendo un balance, ¿qué ha sido lo mejor que te ha ocurrido hasta ahora?

Muy contento, muy agradecido. De pronto he sentido que en algunos rubros del espectáculo, no sé si por haber sido año de las elecciones, ha sido como más lenta la carreta, pero hay que saber entrarle a todos los tipos de tiempos. A lo mejor la gente tiene expectativa de a dónde se va a ir el país; sin embargo, con todo y eso, en la balanza, me he sentido agradecido con Dios y el Universo.

´¿Y a dónde crees que va México?

No me gusta hablar de política porque luego me meto en problemas; sin embargo, nos deseo lo mejor a los mexicanos.

´¿Dónde anda 'Doña Margara'?

Ahí anda, tiene su show nuevo. Esperemos que la lleven a Torreón, es un público muy noble. Sigue con su canal Garnacha Channel en YouTube.

´¿Cuánto lleva 'Margara' vendiendo sus quesadillas?

Ya alrededor de 20 años. Sigue siendo muy querida por el público.