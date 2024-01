Para Carlos Acevedo, la nómina no juega

ausar una buena impresión en su debut como locales, es la intención de los Guerreros del Santos Laguna, rumbo al partido del próximo domingo, cuando recibirán a los Rayados del Monterrey en el Estadio Corona, por la fecha 2 del torneo Clausura 2024.

El equipo dirigido por Pablo Repetto sostuvo ayer un entrenamiento matutino en las canchas alternas de su cuartel general, Territorio Santos Modelo, donde preparan a conciencia el recibimiento para unos Rayados que cuentan con mucha calidad en su plantel. Los futbolistas albiverdes se concentran en sus propios recursos y por ello han trabajado par de días en TSM, donde hoy volverán a entrenar durante la mañana, ya con la participación del culichi Jordan Carrillo, quien se ha incorporado a los trabajos, al parejo de sus compañeros.

PODRÁ JUGAR

Previo al entrenamiento de ayer, el arquero lagunero, Carlos Acevedo, compareció ante los representantes de los medios de comunicación de la Comarca Lagunera, a quienes afirmó que no tendrá problemas para jugar el domingo, a pesar de que no pudo completar el partido de la jornada 1. "Tuve unos calambres en las pantorrillas, anteriormente ya me había sucedido en mi carrera, pero en esta ocasión no me permitió seguir, porque fue primero uno, después el otro y en la siguiente jugada me volvió a suceder, después me quisieron poner en la camilla y Harold me preguntó si podía jugar, le respondí que sí, pero me levanté y sentí otra vez, así que decidí que era momento de salir, lamentablemente. Son detalles en los que tengo que estar más atento", describió.

Respecto al partido de la jornada 1, que incluyó la presentación de refuerzos santistas, el capitán del equipo afirmó: "Creo que hicimos un buen partido. Sabíamos que Chivas iba a intentar hacer daño en los primeros minutos, y un punto a mejorar es el tema defensivo, creo que estuvimos muy unidos, muy concentrados, salvo el detalle de la última jugada, donde recibimos el empate. Acerca de los refuerzos, creo que vienen a sumar, a hacer un plantel mucho más competitivo, vimos buenos rendimientos de Santi (Núñez) y de Franco (Fagúndez), que conforme fueron pasando los minutos, tomaron más confianza, creo que dejamos una buena primera impresión, con la espinita de que quizá pudimos traernos los tres puntos".

MEJORÍA DE LA DEFENSA

"El partido se planteó de una manera. Chivas iba a atacar temprano, estaba de local, con su gente, con nuevo técnico, sabíamos que debíamos estar concentrados desde los primeros minutos, que iban a venir a atacar, que iban a querer lucirse, en el buen sentido, y creo que el equipo leyó muy bien el partido, tomó confianza desde los primeros minutos, y creo que debemos mejorar el ser un poco más intensos en el tema defensivo, en la parte de en medio, pero me quedo con buenas impresiones, sobre todo en el tema defensivo, que es algo en lo que habíamos estado fallando mucho", complementó.

La actuación de la zaga santista dejó satisfecho a Acevedo, quien es consciente de que habían dejado mucho qué desear en el torneo anterior, cuando fueron el equipo más goleado: "El último año fue complicado en estadísticas defensivas, en goles en contra, se perdió un poco de confianza en la parte defensiva, pero en el análisis, con Félix y Dória fuimos una de las mejores defensas en la historia del club. Pero fue un año complicado, con muchas cosas negativas, hay que reconocerlo; y en el tema de Santiago (Núñez), estoy muy contento con su actuación, mostró una garra extraordinaria, increíbles ganas de defender, mucha concentración y mucha hambre de sumar cosas positivas al equipo. Eso va a abrir una buena competencia y esas ganas de estar dentro de las mejores defensivas de la liga, muy contento y feliz por la labor de toda la defensiva".

EL DINERO NO JUEGA

De cara al partido contra el Monterrey, Carlos Acevedo tiene buenas expectativas y la conciencia de que no se le pueden dar facilidades a sus atacantes: "Va a ser un partido lindo, para disfrutar, ante un gran rival, con estupendos jugadores. Creo que es un tema de estar concentrados, los once que inician y los cinco cambios que se permiten, tienen que entrar a sumar y cuidar los detalles, porque un equipo como Rayados no te va a perdonar. Es importante estar enfocados en lo que nos pide Pablo (Repetto) y en lo que queremos de forma colectiva e individual, estamos trabajando fuerte para dejar una buena imagen este domingo en casa", adelantó.

Acevedo aseveró que la cantidad de dinero que se paga en la nómina de cada equipo, no determinará el resultado del partido, por lo que Santos no siente la mínima desventaja: "Compararse es de mediocres, de gente que nomás (sic) está buscando pretextos para no ir por su objetivo. Al final de cuentas, poco a poco se está conformando el plantel, obviamente me hubiera encantado que estuviéramos todos desde el inicio de la pretemporada, pero son cosas que no dependen mucho de nosotros, se está haciendo un plantel bastante interesante y al final va a depender de nosotros, de lo que queramos como jugadores, de nuestra forma de entrenamiento, que es lo principal, es el estudio para el examen que será el domingo. Estamos con motivación por un nuevo torneo y la única manera de demostrarle a los aficionados, es con buenas actuaciones, viene una prueba de fuego, pero queremos hacer las cosas bien y seguramente, si Dios quiere, las haremos bien", dijo.

QUE VAYAN AL ESTADIO

Finalmente, el cancerbero lagunero expresó su deseo de contar con la presencia de numerosos aficionados en el estadio este domingo, para darles la primera satisfacción del torneo: "Es un objetivo que tenemos como institución, como jugadores, el tener buenas actuaciones para que la gente empiece a venir. El domingo es una oportunidad linda, porque es un gran rival, con mucha rivalidad en los últimos años entre Santos y Monterrey; queremos hacer un buen partido, que la gente vea que estamos comprometidos con hacer un buen torneo y la del domingo es una oportunidad que no debemos desaprovechar".