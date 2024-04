para ayudar

Con tan solo dos programas dominicales, Juego de voces se ha convertido en uno de los favoritos de la barra dominical del canal Las Estrellas de Televisa.

En este proyecto, la sana rivalidad entre padres e hijos es el pistón de una divertida contienda, en la que dos equipos de famosos, denominados Consagrados y Herederos, se enfrentan en emotivas competencias.

Manuel Mijares, Alicia Villareal, Erik Rubín, Eduardo Capetillo, Isabel Lascurain, Lucerito Mijares, Melenie Villarreal, Mia Rubín, Eduardo Capetillo Gaytán y Joss Álvarez Lascurain son los protagonistas de Juego de voces.

Y justamente, Mia Rubín charló en exclusiva con El Siglo de Torreón del programa y de la gran herencia que le han dado sus padres, Erik Rubín y Andrea Legarreta.

"Mis papás me heredaron el gusto por el trabajo. Ellos son las personas más trabajadoras que conozco y las más dispuestas y profesionales.

"Yo quiero imitar ese comportamiento. La verdad es que nunca había tenido tanto trabajo en mi vida, y no les voy a mentir, no ha sido fácil porque no estoy acostumbrada a eso. He tenido que sacrificar amistades y sigo en la escuela. Tengo que organizar mis estudios con la chamba; sin embargo, al final todo vale la pena", dijo en entrevista telefónica.

Las primeras dos emisiones de Juego de voces se han apoderado del rating, pero también han generado reels, TikToks, memes y decenas de publicaciones en redes, algo que tiene muy emocionada a la joven actriz y cantante.

"Yo sabía que es un proyecto que tiene estrella. Pero wow que sea el número en verdad que lo amerita y se lo merece. Es un programa increíble, lleno de lágrimas, de espectáculos, momentos en familia e invitados especiales".

Rubín reconoció que Juego de voces era un proyecto arriesgado porque tenía dos caminos que seguir, fracasar o triunfar.

"Es un nuevo formato y era arriesgado porque nunca se había hecho algo así. No saben cómo nos divertimos y además tiene causa, ya que nosotros no ganaremos el dinero en juego, sino las fundaciones que estamos ayudando".

"Los productores Marcelo Strupini y Eduardo Suárez han hecho un gran trabajo, y esto cada vez se pone mejor. Los esperamos en el tercer programa que tendrá lugar el 28 de abril".

De nueva cuenta, Mia está laborando con su papá, pero de forma diferente a como les había ocurrido.

"Ahora no estamos laborando juntos, sino en contra. Estar con mi papá es un agasajo; es mi mánager, mi productor. En Juego de voces simplemente nos disfrutamos el uno del otro".

Por otro lado, Rubín dio a conocer que a la par de su labor en Juego de voces, sigue su carrera en la música.

"Acabo de sacar el tema, Amor maldito, al lado de mi padre. De igual manera estoy promoviendo la rola, Diablo, que es un bolero trap. Viene otro 'track' que les aseguro, estará buenísimo", externó y añadió que espera volver pronto a la Comarca Lagunera.