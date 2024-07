Paola Suárez de Las Perdidas desmiente que tenga una relación con menor de edad

Paola Suárez, reconocida junto a Wendy Guevara por formar parte de "Las Perdidas", y desde entonces influencer, se ve envuelta en otra polémica en redes sociales que involucra una supuesta relación con un menor de edad.

Luego de perder su diputación local con el Partido del Trabajo (PT), durante las elecciones 2024, el pasado 2 de junio, la también cantante se volvió tendencia en X, antes Twitter, pues un usuario abrió un "hilo" para señalar públicamente que Paolita mantiene una relación sentimental con un supuesto menor de edad.

"A falta de que no han quemado como se debe a Paolita Suárez de Las Perdidas por aquí, abro hilo para exponer sus tendencias ilegales de andarse buscando y acosando menores de edad", fue lo que escribió el usuario Antonio R, al abrir el "hilo" que en poco tiempo generó un alcance de 3 millones de vistas.

En su relato, además de postear una foto que fue compartida hace dos días por la también cantante, donde posa en la graduación de bachillerato de un joven con el que se le ha visto continuamente, retomó algunos videos en la red donde Suárez admite tener preferencia por los chicos menores que ella.

Mientras la publicación en X crecía, la Paolita se encontraba realizando una transmisión en su canal de YouTube y ante las preguntas de sus espectadores sobre el caso, aprovechó para aclarar el rumor.

La declaración que realizó en su plataforma, de igual manera, la retomó el creador del polémico "hilo", para adjuntarla a su escrito.

En los fragmentos, Paola hace hincapié en que no tiene una relación con el joven identificado como Carlos: "Yo vivo de redes sociales, hablen de mi bien o mal, para mí es rating. No somos novios y no es menor de edad", fue la primera respuesta de la influencer.

En otro clip, la influencer mencionó: "Soy una persona que ya está muy vivida, pero soy una persona que también piensa. Yo no voy a perder mi vida por una persona que sea menor de 18, no sé en qué cabeza cabe".