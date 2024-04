Paola Suárez de Las Perdidas acepta ser candidata local de Guanajuato

El Partido del Trabajo postulará a Paola Suárez, "Paolita", de "Las Perdidas", como candidata a diputada local para el Congreso del Estado de Guanajuato, por lo que podrá arrancar su campaña el próximo 15 de abril.

La "influencer" anunció que aceptó la propuesta que le hicieron, pero que hablará del proyecto político hasta que le den luz verde, y entonces sí se irá con todo.

"Me lo propusieron y pues obviamente yo dije por qué no, mucha gente me ha apoyado y hoy tengo la oportunidad de apoyar esa gente".

En una transmisión de redes sociales, "Paolita", oriunda del barrio del Coecillo y gran amiga de Wendy Guevara, respondió a sus "comadres" interesadas en saber si buscará la diputación.

La leonesa señaló: "Sería algo muy bonito", porque le daría la oportunidad de apoyar a mucha gente, porque ella sabe lo que es la pobreza y lo que es venir desde abajo.

Dijo a sus seguidores que vivió en un cuarto de teja, en la casa de su abuelita, en donde no tenían qué comer. "Yo sé lo que es la pobreza y yo sé por lo que mucha gente pasa ahorita".

Desde el ámbito privado, comentó que ha apoyado a gente del Coecillo con recursos de su bolsillo.

El próximo domingo, el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato aprobará las fórmulas de las candidaturas para diputaciones locales para las elecciones del próximo 2 de junio.